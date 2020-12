Furiosos, los vecinos llegaron hasta el aeropuerto para exigir respuestas a Aerolíneas Argentinas

En la noche de ayer, un grupo numeroso de vecinos se hicieron presentes en el Aeropuerto para pedirle a Aerolíneas Argentinas una solución ante la gran problemática que están causando con los vuelos en la ciudad: hay cancelaciones, suspensiones y reprogramaciones, pero nadie desde la empresa puede dar respuesta a esto y la gente en muchos casos se encuentra a la deriva sin saber qué hacer.

Al respecto, un vecino damnificado explicó a ((La 97)) Radio Fueguina: “Saqué pasaje en agosto y hace unas semanas empezaron las reprogramaciones; el vuelo de ida desapareció. Sé cuando vuelvo, pero no sé cuando salgo. En el número de WhatsApp nunca me dieron una solución por eso decidí venir al aeropuerto para ver si alguien que tiene acceso al sistema puede decirme algo”.

Por otro lado, una vecina víctima de este problema dijo: “Compré mi pasaje en julio y hasta hoy no tengo solución, mandé muchos mensajes por WhatsApp los cuales no tuvieron respuesta. Quiero que me den una solución, para que yo pueda organizar mis vacaciones también”.

“Yo tenía pasaje vía Ushuaia para ir a Salta el 19 de diciembre y hace unos días me cancelaron el tramo de Buenos Aires a Salta a lo que todavía no tengo respuestas, lo raro es que tengo todo reservado para volver, pero para irme no”, concluyó otro hombre, preocupado por lo que le toca vivir.