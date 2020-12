Comercios locales deben contar con la desinfección semestral

Los comercios de la ciudad dedicados a la atención al público deben efectuar la desinfección semestral prevista por ordenanza municipal en forma semestral. Desde la empresa S&H Borgato, compañía líder en control de plagas y desinfección en Tierra del Fuego, explicaron los pormenores de las reglamentaciones vigentes.

La propietaria de la firma, Lic. Alejandra Borgato, remarcó que, los empresarios locales deben certificar la desinfección pertinente en razón de la ordenanza 2.907, reformada en el año 2011, teniendo en cuenta que la norma exige una frecuencia de desinfección mensual en todos los locales con manejo de alimentos y transporte de personas. La desinfección semestral para locales con atención al público sin manejo de alimentos. Hay rubros en que la desinfección es de obligatoriedad con una frecuencia trimestral, como farmacias, guarderías, gimnasios, entre otros.

Con 30 años de evolución en Río Grande y la provincia, S&H Borgato es la empresa pionera en seguridad industrial, control de plagas y consultoría ambiental en nuestra zona.

“Las desinfecciones semestrales se hacen en los comercios como peluquerías, agencias de turismo, agencias de autos, zapaterías, negocios de vestimentas y en todo lugar que tenga sólo atención al público, como por ejemplo oficinas de algunos servicios, de abogados, contadores y demás”, detalló la especialista, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

A la vez, Borgato recomendó a los empresarios riograndenses que revisen las fechas de los certificados de desinfección ya que, de no cumplir con la normativa, el área de Bromatología del Municipio podría aplicar una sanción económica.

“Si el comercio no tiene la desinfección al día puede tener una multa -mencionó Borgato-, y esa desinfección, por supuesto, tiene que estar hecha con productos aprobados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología), por lo cual no puede ser cualquier producto”.

En ese sentido, destacó la importancia de evitar adquirir productos sin conocer su procedencia o en lugares no reconocidos, debido a que, en estos casos, no se puede garantizar su origen y composición: “Sobre todo en este momento, no compren productos que no tengan certificación, esto es muy importante. El producto que tiene que usar, aunque sea lavandina común, tiene que ser de una marca conocida, porque ese producto tiene aseguradas sus certificaciones”.

“No hay que comprar los productos que no tengan certificaciones, reiteró la responsable de S&H Borgato. “Eso es muy importante, más ahora, en la condición de pandemia, porque, por ejemplo, una lavandina que no tiene la concentración requerida, si uno hace una disolución y le pone más agua que la requerida, eso no sirve para nada, lo mismo que para usar desinfectante común”.

“Nuestra campaña de servicios semestrales, las realizamos en los meses de junio y diciembre. El problema que tuvimos en el mes de junio fue que, con el tema de la pandemia, había muchísimos negocios cerrados, entonces lo que yo quiero comunicar a nuestros clientes, es que se fijen en nuestra ficha de control, que están en cada uno de los negocios, en dónde está la fecha de desinfección y que constaten cual es la fecha del último servicio”, indicó Borgato, y agregó que “aunque no trabajen con nuestra firma, también lo deben hacer, y reclamarle a su empresa de desinfecciones, que deben cumplir con el servicio del segundo semestre del año 2020”.

La nueva normalidad

Por otra parte, con relación a las condiciones que impone la pandemia de Coronavirus y la permanencia de algunas medidas de prevención, la titular de la empresa encargada de control de plagas y desinfección, consideró que algunas medidas sanitarias se podrían convertir en precauciones imprescindibles, subrayando el uso de barbijo y la limpieza de todos los elementos que se ingresan a las viviendas y los lugares de trabajo.

“Hay dos cosas que yo creo que llegaron para quedarse, uno es el barbijo y otro es la limpieza y la sanitización de todo lo que entra a casa o todo lo que entra nuestro lugar de trabajo”, expuso Alejandra Borgato.

“Dentro de un lugar de trabajo, tenemos que tener muy en cuenta la bioseguridad de nuestros compañeros, por ejemplo, si yo usó una computadora o herramientas, y eso lo va a continuar usando, otro compañero en otro turno, debemos dejarle esas herramientas desinfectadas con un trapito con alcohol a 70/30, o con un desinfectante. Limpiarle la computadora y el mouse a mi compañero, o bien las herramientas de uso común, para que pueda llegar y hacer su trabajo en forma segura”, precisó la especialista.