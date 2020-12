La Municipalidad de Ushuaia organiza un torneo homenaje a Diego Maradona

El Instituto Municipal de Deporte invita a participar del torneo «Barrilete Cósmico», en homenaje a Diego A. Maradona que se desarrollará del 10 al el 20 de diciembre. Se podrá presentar equipo femenino, masculino o mixto y la inscripción estará abierta hasta el 8 de diciembre.

Las categorías Sub 7 (2013-2014) y Sub 9 (2011-2012) tendrán hasta 7 jugadores en cancha, cambios libres y los partidos se jugarán en los playones de la ciudad. En tanto, las categorías Sub 11 (2009-2010) y Sub 13 (2007-2008) tendrán hasta 11 jugadores en cancha, cambios libres y los encuentros se disputarán en la Cancha Municipal «Cocol Gómez» y «Hugo Lumbreras».

Para participar se deberá enviar un mail al correo electrónico eventosimdush@gmail.com con la “LISTA DE BUENA FE” completa, con el nombre del equipo, nombre y apellido de los y las integrantes, D.N.I, fecha de nacimiento, adultos responsables y un número de contacto del adulto.

De acuerdo al protocolo establecido por el COE provincial se autorizará la presencia de espectadores, desde los vehículos, en aquellos lugares que lo permitan y dando cumplimiento al protocolo establecido en materia de COVID-19.

