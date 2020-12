Alberto Fernández adelantó que se vacunarán a 300 mil personas antes de fin de año

, manifestó Alberto Fernández en diálogo con El Destape Radio.«, agregó el Presidente, quien adelantó que la idea es vacunar cinco millones de personas en enero y otras cinco millones en febrero.Asimismo, Alberto Fernández se refirió al rebrote que se espera para otoño, como está sucediendo hoy por hoy en Europa., apuntó el Presidente.

Por otra parte, insistió con que «pandemia es todo lo contrario a gobernar. Uno gobierna lo que conoce. La pandemia es gobernar lo que uno no conoce. La pandemia es gobernar mientras no sabés de donde viene el balazo ni quien te lo tira. Yo voy a ser el presidente de la pandemia cuando la historia se escriba. Y cumplí con mis valores de cuidar a los argentinos».

Sobre eso destacó que “no hay líder del mundo que no me pregunte cómo hice para arreglar la deuda en medio de la pandemia. Pusimos mucha plata en la gente que la necesitó, con el ATP, el IFE, la Tarjeta Alimentaria, la AUH. Cuando me dicen que estamos haciendo un ajuste no puedo menos que indignarme».

«El presupuesto de infraestructura, educación y salud crece. ¿Dónde está el ajuste? Ajustamos en los pagos de deuda. Si se tiene en cuenta todo lo que hicimos en la pandemia el saldo es muy positivo. Hay que ser muy necio para no darse cuenta. No sabíamos que nos íbamos a topar con una pandemia, pero la fuimos llevando bien».