Blanco quiere que el gobierno nacional rinda cuentas sobre Aerolíneas

El Senador Nacional de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre los innumerables reclamos de los pasajeros por la falta de atención y cumplimiento de la empresa Aerolíneas Argentinas, en lo que constituye una flagrante violación a los derechos que protegen a los consumidores y usuarios y al acceso a la información, así como al trato digno que la Constitución Nacional nos garantiza.

“Aerolíneas Argentinas ha transformado a sus usuarios en rehenes. Jamás en la historia de la compañía sus clientes sufrieron tal destrato. Teléfonos mudos, WhatsApps sin contestar, e-mails que no responden y cancelaciones sin aviso. Tuvieron 5 meses para pensar la reapertura y las reprogramaciones de vuelos. Son unos incompetentes. El país necesita urgentemente recobrar la conectividad aérea. Se acercan las fiestas y no pueden ser tan irresponsables de dejar a los usuarios varados”, afirmó Blanco.

Blanco solicita información sobre: “qué autoridades formaron parte de la elaboración de los protocolos necesarios para habilitar el regreso y planificación de los vuelos comerciales de cabotaje e internacionales; cuál es el protocolo adoptado para el trabajo del personal administrativo y atención al cliente de la empresa Aerolíneas Argentinas, indicando porcentaje de personal que está afectado a la modalidad presencial y remoto o a distancia; indique los motivos por los que, en la atención al cliente, no se encuentran habilitadas las líneas telefónicas del 0810 222 86527 de Aerolíneas Argentinas ni tampoco se ha dispuesto la reapertura de las oficinas comerciales de la empresa ni la atención en los mostradores de las terminales aeroportuarias, ni siquiera con guardias mínimas o asignación on line de turnos u otro protocolo”.

Asimismo, el Senador de Juntos por el Cambio, solicita un detalle de los motivos por los cuales, siendo la única vía comunicacional ofrecida por la empresa Aerolíneas Argentinas la línea de WHATSAPP, no se da respuesta a los clientes; explique la razón de la venta de pasajes on line para rutas no disponibles (vuelos directos no autorizados), así como también constantes y repentinas reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.

“Queremos saber si el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha tomado conocimiento de los públicos y masivos inconvenientes que sufren los pasajeros de la empresa Aerolíneas Argentinas, sin que obtengan respuesta alguna; cuáles son las estadísticas de cancelación y reprogramación de vuelos desde el mes de julio en adelante de la empresa Aerolíneas Argentinas”, entre otras consultas.

