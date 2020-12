Reclamos sin respuesta y oficinas cerradas en Aerolíneas Argentinas

En tiempos de pandemia, consultar por una duda en un vuelo o reclamar por un servicio no prestado se convirtió en una odisea. Esta mañana, grupos de personas se lamentaban frente al local cerrado de Aerolíneas Argentinas en Río Grande, después de resignarse por la falta de atención por medios virtuales.

Los usuarios denuncian que pedir explicaciones respecto de por qué cambiaron, de manera aleatoria, la fecha de su vuelo es un camino sin fin.

Ante el cronista de ((La 97)) Radio Fueguina, los usuarios explican que si alguien llama al 0800 de la empresa, te derivan a un WhatsApp que nadie responde. Quien escribe a ese número recibe una respuesta automática y universal, que ya están atendiendo el reclamo, aunque eso no sucede.

En las sucursales de la compañía responden que ese problema es operativo y debe resolverse en Buenos Aires. Por lo tanto, cualquier otra consulta, como en Facebook, no cuenta con interlocutores para atender los problemas.

En la fanpage la molestia se basa en la falta de –precisamente- una contestación. “Hace 48 horas que intento comunicarme vía WP para cancelar un vuelo. No me habilita opciones y al hacerlo vía web me dice intente más tarde”, expone un enojado pasajero. Otro denuncia que le cancelaron su vuelo a Brasil y nadie le atendió “por ningún medio para reprogramarlo”.

“Estoy reclamando la devolución del dinero, porque pagué en efectivo, ahora en la oficina no hay nadie y me dicen que mande un mensaje por correo, hace 3 meses que reclamo y no hay solución”, testimonió un vecino de Río Grande. Hasta ahora nadie lo atendió, excepto “la computadora del whatsapp”, lamenta.

«Una viene a la oficina porque cree que está abierta, es servicio esencial, pero el local está cerrado», se angustia otra usuria que necesita viajar urgente por motivos de salud y no encuentra forma de consultar a la compañía.

Respuesta que no es respuesta

Frente a la gran cantidad de reclamos de pasajeros que informan que les cambiaron sus vuelos o que les resulta imposible contactarse con la compañía aérea, Aerolíneas emitió un comunicado este martes 1 de diciembre tratando de aclarar la situación.

Allí informa que se encuentra «trabajando intensamente en la normalización de la atención a los pasajeros».

Además, en dicha aclaración solicita que sólo se comuniquen aquellos pasajeros que tengas tickets para diciembre y enero y que hayan sido notificados sobre un cambio en el vuelo.

Sin embargo, sobre las aclaraciones de la compañía, publicadas también​ en Twitter, la gente siguió reclamando en una clara muestra de que el problema que enfrenta la compañía es grave.

..