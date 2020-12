Importante: Este lunes es feriado y no día no laboral

Pero para tomar las mejor decisiones no hay nada más indispensable que conocer cuántos feriados le quedan al 2020 y cuáles son los primeros días no laborales del 2021.En diciembre hay 3 días no laborales.En realidad, el feriado es el 8, día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que es un feriado inamovible. Pero el Gobierno nacional decidió hacerlo puente al sumarle el lunes anterior no laborable.

Además, en diciembre queda el feriado del viernes 25 por Navidad.

El año 2021 arranca con el feriado del viernes primero de enero y continúa con los Feriados de Carnaval de febrero siguiente.

Aunque todavía no hay una oficialización, se espera que los feriados de carnaval se realizan el lunes 15 y el martes 16 de febrero.

Una vez pasado el verano 2021, el próximo feriado será el miércoles 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, aunque puede ser trasladado al lunes 22 de marzo anterior.

En tanto, la Semana Santa 2021 está prevista del Domingo de Ramos (28 de marzo) al Sábado Santo (3 de abril). Si se confirma, serán días no laborables el Jueves Santo del primero de abril y el Viernes Santo del 2 de abril, que coincide con la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.