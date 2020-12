El homenaje a Maradona, en los paredones de Chacra II

Benito Zerpa es el responsable de un nuevo homenaje que tiene Diego Armando Maradona. La imagen del astro del fútbol está impresa en un muro que se encuentra en calle 22 de Mayo de Chacra II de esta ciudad. Además de Diego Maradona, Zerpa ha pintado la imagen de Carlos Gardel, El “Che” Guevara, Patoruzú, y otros personajes.

En diálogo con la prensa, Benito Zerpa explicó que la pintura es un hobbie que tiene desde hace muchos años. El artista es empleado petrolero, oriundo de Salta.

«Pinté a Gardel porque me gusta desde siempre. Yo iba a practicar Tango en la academia El Cachafaz, siempre escuché tango”, explicó. Según contó, la primera vez que pintó a Gardel, lo hizo cuando tenía 17 años.

“Lo dibujé en un papel, y aún lo tengo guardado”. En tanto, explicó que hace unos días mientras compartía un asado con sus amigos, escuchó la noticia de la muerte de Maradona. “Fue como un baldazo de agua fría. En ese momento les dije a los muchachos con el que compartíamos el asado que iba apuntar a Maradona”, sostuvo.

El muro donde quedó plasmada la imagen de Maradona y de Gardel, es muy amplio e invita a plasmar otras imágenes: “Acá quiero pintar a Clemente, también quiero pintar a Tom y a Jerry”. También prometió pintar a René Favaloro y a “El Uluncha». En tanto, dentro de la casa, Benito ha dibujado a Cristo, al “Che” Guevara, a Patoruzito entre otros.

Cabe destacar que Zerpa sólo ha pintado murales en su casa pero dejó abierta la posibilidad de pintar algunas imágenes en algunas otras partes de la ciudad. Zerpa dijo que está dispuesto a dibujar algo de manera gratuita en algún caso especial.

Del artista

Benito Zerpa es un vecino de la ciudad de Río Grande que vive en esta ciudad desde hace 32 años. «Llegué un 19 de septiembre de 1988 buscando un futuro. Venía de la pobreza de Rosario del Lerma que se encuentra distante a 33 kilómetros de la ciudad de Salta capital. Recuerdo que apenas llegué, me quería ir al oro día, porque no me gustó el frío ni el viento. En ese momento tenía 22 años. Cuando llegué vivía en pensiones, caminaba la calle y acá aprendí a hacer letras. El oficio y la técnica me la enseñó un chileno amigo”, recordó.

Según señaló Zerpa, su característica es la de pintar a pincel a mano alzada. Benito rememoró que en el año 1982, mientras se desataba la Guerra de Malvinas, vendía diarios en la calle: “Tenía 15 años y leía todos los días los titulares y las noticias de la tapa del diario El Tribuno”. Recordó además, que en el diario El Tribuno, había un personaje salteño que se llamaba “El Uluncha” y era algo parecido a lo que fue “Clemente”. Comencé a dibujar a “El Uluncha” y eso me gustaba. El oficio de dibujar me atrapó. Yo dibujaba todos los personajes de las revistas que me compraba mi mamá. En ese tiempo yo no tenía celulares, televisión ni nada. Con mi familia vivíamos en una casita de adobe y no teníamos ni luz. Para poder escuchar la radio, poníamos dos cañas y un cable y nos servía de antena para poder escuchar.»

Benito reveló que logró comprar un televisor para su familia una vez que pudo establecerse en Tierra del Fuego. Recién ahí pude mandarle plata a mi familia para que se compren un TV y también pude hacer que en mi casa colocaran electricidad. Benito es el mayor de 12 hermanos quienes aún residen en Salta, excepto 2 que dejaron de existir.