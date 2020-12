Egresados: El CIERG también confirmó que hará el acto de fin de ciclo

El vicedecano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN y Director Académico del Colegio Integral de Educación de Río Grande (CIERG), respondió sobre las nuevas disposiciones que autorizan los actos presenciales de los alumnos que egresan de colegios secundarios de toda la provincia.

“Los chicos lo pedían (al acto de egreso) el tema es que algunos padres ya nos han enviado notas de que no están de acuerdo y en estas situaciones es difícil que todos estén de acuerdo y es más, para los directivos de la institución hacer un acto institucional implica muchos riesgos, que algunos los vamos a correr y otros no lo harán; es una situación muy complicada, no es fácil”, explicó el ingeniero Francisco Alvarez, en diálogo con la radio de la UTN.

El directivo observó que “hacer un acto virtual era difícil y eso que lo teníamos organizado, preparado y listo para llevarlo a cabo el pasado sábado a las 18 horas, pero con este volantazo que pegó el Ministerio de Educación que decidió que sea presencial ante el requerimiento de muchos padres se dio este cambio de actitud por lo tanto vamos a hacer el acto presencial, para lo cual estamos esperando los protocolos”.

En este sentido compartió que “no sabemos todavía si lo vamos a hacer solo con los alumnos, si podrán asistir algunos padres y de ser así serán solamente ellos –padre y madre- no hermanos, tíos, primos o abuelos. Nada podemos decir hasta que no tengamos los protocolos, lo que sí sabemos es que los alumnos podrán a venir a recibir sus diplomas y también mantendremos todas las medidas de seguridad con barbijos y demás con alcohol en gel en la entrada y en la subida al escenario para no poner en riesgo ni a nuestros docentes que son algunos que los alumnos piden para que les entregue el diploma, los propios alumnos y por supuesto nosotros que estaremos en el acto”.

De todos modos, el entrevistado confió que “voy a tener una reunión con Lucila Galvarini quien es nuestra jefa de seguridad, y vamos a analizar bien los protocolos que nos envíen para implementarlos estrictamente sin opacar el acto. El espacio está dispuesto, incluso ya he hablado con el Decano, el ingeniero Mario Ferreyra y se comenzó a trabajar en su ornato, se lo está vistiendo, no todo el gimnasio, solamente la parte del escenario”, detalló.

“De todas maneras el acto va a ser transmitido por Youtube, así que los padres sino pueden ir, los familiares los pueden ver desde cualquier lugar del mundo”, comentó.

