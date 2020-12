El Municipio ya planifica las colonias de verano

El gerente de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del Municipio de Río Grande, Sebastián Bendaña, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al trabajo que ya realiza esta cartera para organizar las esperadas colonias de vacaciones.

En ese sentido, indicó que se implementarán «a partir de enero seguramente», y adelantó que las actividades serán en los distintos espacios públicos con los que cuenta la Municipalidad: «Las vamos a largar también en cada uno de los gimnasios; pero seguramente se vayan a estar sumando otros espacios como el skatepark y como el espacio de gimnasia artística también».

«El tema de que podemos tener hasta 20 chicos hace que obviamente se complique para nosotros: el año pasado teníamos en un solo turno unos 40. O sea que vamos a tener la mitad, entonces en lugar de dos turnos, seguramente, hagamos tres turnos», anticipó.

Consultado por posibles colonias nocturnas, explicó que la idea no se descarta aunque «seguramente, va a ser mañana, media tarde y ya después un poco más a la tardecita, para no tener tanta cantidad de chicos al mismo tiempo». «Sabemos que muchos se van a quedar acá, que no se van a ir de vacaciones, así que nosotros también tenemos la idea de darle la posibilidad a todos de que vengan a las colonias», refirió.

«Las inscripciones seguramente durante el mes de diciembre las vamos a estar dando a conocer», explicó, por último.