El Gobierno provincial autorizó a los colegios públicos y de gestión privada a realizar el acto de fin de curso para los alumnos de 6to y 7mo año de manera presencial. La decisión se tomó luego de un pedido formal y de movilizaciones realizadas por los estudiantes.

Desde la Dirección del EMEI, la vicedirectora Celeste Menescardi, destacó las gestiones efectuadas por los alumnos, subrayando que siguieron todas las vías administrativas correspondientes.

Menescardi remarcó que el permiso se logró “a través de su esfuerzo y su lucha, y a través de una charla y carta que pudieron presentar al Ministerio de Educación”, y señaló que “han logrado ser escuchados, como siempre, y una vez más lograron el objetivo y tendremos nuestro acto presencial”.

Según explicó la docente, poder asistir a un acto de finalización de la cursada en el nivel secundarios es “algo que tanto anhelaban” los chicos. “Nosotros siempre apoyamos, pero tampoco podemos ir en contra de nuestra autoridad, que es el Ministerio de Educación, si bien no nos opusimos en ningún momento a un acto presencial, hablamos con los estudiantes, les planteamos la situación y ellos entendieron y, sólos, se sumaron, y juntaron otros colegios también para poder hacer fuerza y luchar para tener su acto de forma presencial”, mencionó la profesora respecto del contexto en el que se generó la solicitud de los jóvenes.

“El Ministerio, a través de la resolución que saca en el día de ayer a última hora de la tarde noche, informa que es opcional, que cada institución puede optar por hacerlo presencial o virtual”, mencionó Menescardi, y agregó que “hace unos días, se nos había bajado otra resolución, donde decía que teníamos que hacerlo por el 31 de marzo de 2021, sin ningún tipo de acto durante esta etapa”.

Público y privado

Por otra parte, con relación a los establecimientos públicos, la vicedirectora de la EMEI consideró que la condición de la cursada fue distinta a las de gestión privada: “Sabemos que, a diferencia del colegio público, hemos tenido clases todos los días desde que inició la pandemia, así que, por lo tanto, los chicos que cumplieron egresan ahora, pero su título lo tendrán en la fecha que el Ministerio lo dice en este caso”.

“La realidad del público es otra, ya sabemos, porque yo también soy docente de escuela pública y, si bien se han dado las clases virtuales y se ha llevado adelante el proceso, por ahí, dentro de lo que es privado uno toma más decisiones y depende de la dirección de privada dentro de lo que es el Ministerio -expuso la maestra-, y el acompañamiento de la familia es otro, los alcances que se tienen son otros, entonces como que no se puede meter a todos en la misma bolsa a la hora de decir esto corresponde y esto no, porque son realidades distintas y se entiende”.

En lo comunicado a las instituciones educativas se dejó a criterio de las autoridades escolares la modalidad de la celebración, el diseño, la presentación y la aplicación de protocolos de prevención por el Coronavirus.

“Nosotros vamos a hacerlo en forma presencial porque aún no habíamos comunicado nada hasta ver que se resolvía porque, justamente, comenzaron con el tema de los reclamos y las marchas y todo lo que se hizo por parte de los estudiantes de sexto”, relató Menescardi, ampliando que “lo vamos a hacer en el colegio, de forma presencial, organizada con protocolos, con autorización de los padres, porque se respeta totalmente si la familia no quiere o no autoriza por distintas problemáticas que pueden surgir, como pueden tener familiares de riesgo, pero la oportunidad de estar se va hacer y, el que no se autorice desde de la familia, se le va a dar de otra forma”.

La resolución del Ministerio además plantea que los colegios deberán remitir a la brevedad el Protocolo correspondiente, “siendo de exclusiva responsabilidad institucional el cumplimiento de este”.

“Antes de todo esto habíamos armado varios protocolo, sin saber si va a ser presencial virtual o de qué forma, cuando nos informaron que no se podía hacer hasta el mes de marzo de 2021 desistimos de todo y lo dejamos ahí, pero sabemos que, tarde temprano, en algún momento, se va a tener que volver al colegio, así que los protocolos siempre están preparados”, comentó la docente.

La fecha

La directiva docente adelantó que, para el EMEI, el acto de colación presencial se organizará en fechas cercanas al 12 de diciembre, siendo que cada curso tendrá su propio evento y una capacidad de personas limitada.

“Lo que vamos a hacer es limitar la cantidad de personas y ahí tenemos que ver de acuerdo al grupo porque tenemos divisiones, son cuatro divisiones en total que tenemos de colegio de sexto, dos en el turno mañana y dos en el turno tarde -detalló la vicedirectora-, entonces, por ejemplo, hay cursos de 30, de los cuales vamos a utilizar todo el patio y, en ese caso, van a ser quizás uno o dos familiares”.

“Yo creo que, a esta altura, lo que importa al egresado es, realmente, estar en ese momento, en el acto, con su buzo de egresados, que se lo vamos a permitir porque siempre van de gala, y que por lo menos se lleven esto poquito que se pudo hacer y que ellos mismo lucharon de este año 2020, tras toda esta situación que estamos atravesando”.

..