Coronavirus: La Ministra de Salud estima que ya se contagió la mitad de la población fueguina

La ministra de Salud de la provincia de Tierra del Fuego analizó los datos epidemiológicos de las últimas semanas y se refirió a la posibilidad de que nuestro distrito alcance una «inmunidad de rebaño», un fenómeno que los especialistas sostienen se da cuando gran parte de una población se hace inmune a una enfermedad, en este caso el COVID-19.

«Son cosas que aún no se saben, la ciencia no ha podido confirmar, porque para estos son necesarios estudios epidemiológicos y estudios científicos en un periodo de tiempo quizás un poco más largo», indicó la funcionaria ante la consulta de este medio, pero agregó: «La realidad es que se estima que por cada caso que nosotros diagnosticamos, algunos científicos dicen que hay entre tres y otros dicen hasta 7 que no se conocen y no se realizan el diagnóstico».

«Nosotros hemos tenido un importante seguimiento de los pacientes y un importante registro de las personas; nuestros registros son muy fehacientes, entonces hemos hecho mucho diagnóstico por nexo clínico-epidemiológico», indicó, y sostuvo: «Yo no creo que sea 1 a 7 pero si 1 a 3, por lo cual el 50% de la población ya ha tenido la enfermedad y se cree que es una de las posibilidades por la cual la curva evoluciona de esta manera, pero como todavía no hay certeza, además de la posibilidad de recontagio, tampoco podemos decir nada fehacientemente. Son todas hipótesis que deberán ser demostradas con los años, con estudios científicos, con los estudios correspondientes».

Disminución en los casos

Di Giglio se refirió también a las importantes diferencias que presentan los casos confirmados por el Ministerio de Salud a través del parte epidemiológico diario y señaló: «Esto tiene que ver con la carga de datos o con el cierre de la carga, pero la realidad que es lo que siempre tenemos que mirar, son todos los datos confirmados por semana, que es la realidad».

«Recordemos que nosotros tenemos la posibilidad de ser una provincia pequeña y de tener pocos sectores que cargan dentro del Sistema Nacional los datos y se refleja la situación del momento, entonces nosotros analizamos por semana epidemiológica», informó, y detalló: «Tenemos que pensar que la semana donde fue el pico tuvimos 1360 casos, y en las últimas semanas viene descendiendo exponencialmente, y tenemos entre 300 y 400, y esta semana quizás menos en cantidad de casos confirmados por semana».

«Si se tienen en cuenta los casos confirmados y la situación hospitalaria, pensemos que hace 20 días atrás teníamos 14 pacientes en terapia intensiva en CEMEP con COVID-19 y 20 en nuestro hospital, y en este momento tenemos sólo 14 en el hospital y dos pacientes en el CEMEP; en la sala de clínica médica en la ocupación bajó a menos de un 50%, y en estas dos últimas semanas hemos tenido días sin ingreso a internaciones y días con uno o dos pacientes, cuando antes teníamos números de siete u ocho pacientes por día», agregó.