Convenio con ENARGAS: “Vamos a proteger a las y los vecinos de Tierra del Fuego”

El Secretario de Energía provincial fue recibido por el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas Federico Bernal, con el que analizaron distintos aspectos relevantes para la provincia, obras de infraestructura, tendido de redes y cuáles son las debilidades y fortalezas en la isla grande con respecto a la prestación del servicio de gas por redes que presta Camuzzi Gas del Sur.

«Es muy importante poder trasladar los problemas que tenemos en nuestras ciudades en la Provincia ya que debemos trabajar en varios aspectos, redes, obras y sobre todo, protección de usuarios, vecinos y vecinas que fueron castigados no tan solo con tarifazos, sino que dejados al abandono por parte del Estado, que permitió de forma insensible retiros de medidores con 15 grados bajo cero. Eso no puede suceder nunca más, no se trata de una cuestión monetaria, ya es casi un atentado a una familia», opinó Solorza.

«Es absolutamente necesario que un amigo de Tierra del Fuego como es Federico Bernal sepa de primera mano las necesidades de nuestros vecinos, la industria. Es un trabajo realmente ejemplar para el resto del País, ya que se piensa en replicar la experiencia que estamos delineando en conjunto en todas las provincias. La RTI que lleva adelante el ENARGAS también incluye a Tierra del Fuego, por lo tanto debemos colaborar con el Interventor acercando toda la información posible para reclamar y que se reconozca que en Tierra del Fuego fue el Estado el que financió obras de infraestructura en troncales, redes domiciliarias, ampliaciones de gasoductos etc. sumando miles de familias a la Red en favor de la empresa privada. Este punto también está siendo analizado», precisó.

Por último, sostuvo tras la reunión que «el gran objetivo es tener en funcionamiento las Sub-Delegaciones lo antes posible para capacitar intensivamente al personal, para que de ese modo podamos incluir a vecinos y vecinas en los diferentes programas tanto desde la Secretaría de Energía de Nación como los que dependen del ENARGAS».