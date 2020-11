Comenzaron a visitar a una paciente con Covid-19 pero esperan que se cumpla la Ley de Asistencia Humanitaria

El vecino Pablo Torres confirmó que su familia comenzó a visitar a su esposa que está internada por Covid-19 desde hace varios meses, aunque en las últimas semanas ha logrado cierta mejora en su estado de salud.

Los parientes de la mujer internada esperan desde el mes de octubre por una definición de la Justicia para poder visitarla, ya que corría riesgo su vida y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Asistencia Humanitaria. Si bien actualmente, puede verla una persona cada 72 horas, la medida se tomó desde el Hospital de Río Grande y no en función del cumplimiento de la normativa.

Torres cuestionó al Gobierno provincial y al Poder Judicial por las demoras en resolver la cuestión de fondo, luego de varias sentencias emitidas, teniendo en cuenta el riesgo de muerte e incluso la situación de otras personas que esperan para el cumplimiento de la Ley para poder despedir a sus familiares, siendo que también hay casos de personas que no pudieron acompañar a sus parientes en las últimas horas de vida.

“Seguimos por un lado en la lucha, reclamando el derecho de asistencia”, expresó el vecino, y agregó que “el Superior Tribunal de Justicia tiene que decidir el tema”.

“El estado de ella sigue siendo un poco delicado porque todavía depende del respirador, comenzó a hacer ejercicio para tratar de ir dejando el respirador, pero estuvo tanto tiempo dormida en terapia que va a llevar su tiempo”, indicó Torres. “Por ahora nos han habilitado cada 72 horas hacer una visita familiar”, añadió.

Respecto de la medida adoptada desde el nosocomio para que una persona pueda ver a la paciente cada tres tres días, el marido subrayó que “son los cuatro hijos que tiene y yo, así que a mí me toca entonces dentro de muchos días la otra visita, y esto es por los protocolos que tienen los médicos ahí en sala Covid del hospital donde ella está”.

Acerca de la causa judicial iniciada, Torres detalló que “el recurso que nosotros presentamos sigue todavía en la parte judicial, esto lo inicie el 8 de octubre y todavía está sin resolver, aunque ya queda la última instancia y supongo que en estos días ya va a ver noticias, donde el Superior Tribunal de Justicia tiene que definir realmente si da lugar a lo que solicitamos nosotros, no solamente por nosotros, sino por muchas familias que están en situación similar y algunos, tristemente, que no pudieron despedirse de su familiar”.

“Tuvimos respuesta enseguida al recurso de amparo en primera instancia, pero después el Gobierno se encargó de dilatarlo, de frenarlo, de poner trabas y hacer todo esto, y a esta fecha que estamos todavía sigue sin resolver el tema”, cuestionó el vecino riograndense.

“Gracias a Dios mi señora está tratando de salir de esta situación, pero pudo haber pasado también lo peor, y estuvimos sin un cumplimiento de una ley, no hay un protocolo todavía y no puede ser -advirtió Torres-. Mucha gente que nos ha estado siguiendo por las redes y que se ha comunicado con nosotros nos decían que, lamentablemente, su familiar había fallecido, y esa gente también tristemente no pudieron verlo, no pudieron despedirse y tienen que ir a buscarlo en una urna a las cenizas luego de la cremación”.

(Imagen ilustrativa)