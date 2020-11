Venderán obras de arte a beneficio del Hospital de Río Grande

De la mano de la Cámara de Comercio de Río Grande, junto con la Asociación Mujeres Emprendedoras y la Asociación Juntos por el Hospital, el 1 de diciembre desde las 19:00, se llevará adelante la primera subasta de arte a beneficio. Serán 16 obras de arte de 14 artistas riograndenses que serán rematadas de manera virtual.

Al respecto, Marilina Henninger, vicepresidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, señaló que esta iniciativa surgió desde la comisión directiva de la Cámara de Comercio y “tomamos contacto con la Cooperadora del Hospital regional Río Grande, y nos comentaron de algunas necesidades puntuales que tiene el nosocomio. “Puntualmente nos hablaron de colchones de alta densidad y de maniquíes de entrenamiento para enfermería que, en este caso, son específicos y son difíciles de conseguir

Respecto de la modalidad, indico que realizar una subasta es un formato copiado. “Hace un mes se llevó adelante una subasta para el Hospital Garrahan y nosotros copiamos esa idea para aplicarla acá.

Lo cierto es que se imitará la modalidad del Garrahan y se subastarán obras de arte de artistas fueguinos y lo recaudado será entregado a la Cooperadora del Hospital Río Grande con el objetivo de comprar los maniquíes de entrenamiento y colchones de alta densidad.

Para participar

Los interesados podrán acceder a inscribirse en la subasta a través de un link que está publicado en la página de Facebook de la Cámara de Comercio de Río Grande y también en el Instagram de la misma entidad donde también se podrá ver el catálogo de las obras con detalles, autor y los precios de base.

En tanto, y también en Facebook, se podrá acceder en el mismo link que está publicado en Río Grande se Prende. Por tel., al 421971 o por mail comercioriogrande@gmail.com.

De las obras

Por su parte, la artista riograndense Paula Cifuentes, quien es otra de las organizadoras e impulsoras de la iniciativa benéfica aseguró que la variedad de estilos de las obras es exquisita y realmente muy amplia. Hay esculturas, fotografías, pinturas, dibujos, acuarelas que tienen grandes dimensiones”. Sobre este punto cabe destacar que, por lo general las acuarelas tienen tamaños muy pequeños.

Cifuentes destacó la buena predisposición de los artistas locales para donar sus obras y ser partícipes de esta cruzada en beneficio del Hospital. “Realmente ha sido muy positiva la respuesta de cada uno de estos artistas. Me sorprendió que me hayan dicho que es un honor participar con una obra. Realmente me siento muy contenta”.

Los artistas

Lucila Apolinaire

Malena Pereyra Iraola

Raquel Delfino

Nany Ruartes

María Elena Jacobs

Claudia Miani

Cristina Goodall

Alfio Baldovin

Maximiliano Amena

Hipólito Martín

José María Martín

Mariana Torales

Adriana Valero

Paula Cifuentes