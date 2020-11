Para tener en cuenta: estos son los lugares habilitados para hacer fuego

La Dirección Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, informa el reporte semanal de espacios habilitados para hacer fuego en la provincia.

*Recordamos que este informe está vinculado a las disposiciones del Comité Operativo de Emergencia. Los cambios en los lugares habilitados serán informados por medios oficiales.

*ZONA NORTE. CIUDAD DE RÍO GRANDE*

– Camping Norte (Sobre Ruta Nacional Nº 3 conforme a condiciones de acceso del concesionario).

– Puente Justicia (Sector del ex-destacamento policial).

– Lago Yehuin (Zona de ex Hostería).

– Cabo San Pablo (Zona de ex Hostería).

*ZONA CENTRO. CIUDAD DE TOLHUIN*

– Corazón de la Isla: Naciente del Río Indio (Zona de la Ensenada).

– Corazón de la Isla: Laguna Yakush.

– Camping Laguna del Indio.

– Camping Ea. La Correntina (Sobre Ruta Provincial Nº 23).

– Laguna Margarita (Cabecera norte, sector con fogones).

– Laguna Bombilla (Sector con fogones).

– Laguna Palacio (Club Caza y Pesca de Ushuaia, conforme a condiciones de acceso del club).

– Lago Escondido (Zona antena, sector con fogones).

*ZONA SUR. CIUDAD DE USHUAIA*

– Camping Laguna Victoria (Ruta Provincial Nº 30 Km. 10)

– Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 Km. 13,5

– Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 Km. 13,7

– Sector de acampe sobre Ruta Provincial Nº 33 Km. 15,9

– Camping del río Larsipharshak (Ea. Harberton, sobre Ruta Provincial Nº 30 Km. 38).

– Camping del río Varela (Ea. Harberton, sobre Ruta Provincial Nº 30 Km. 46).

– Camping del río Tristen (Sobre Ruta Nacional Nº 3, sector con fogones).

– Camping del río Olivia (Ruta Nacional Nº 3, sector con fogones).

– Reserva Natural y Cultural Playa Larga (sector con fogones).

– Camping Kawi Yoppen. (En el acceso a la senda del salto velo de novia).

– Parque Nacional Tierra del Fuego (conforme normativa interna).

*PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO*

El Parque Nacional Tierra del Fuego informa que se hará control de ingreso a todos los visitantes.

Los sitios habilitados para hacer fuego son los siguientes:

Camping Laguna Verde/Cauquenes, sector Laguna Verde: en este sector se habilita sólo la primera línea de fogones que se ubican más próximos a la ruta y son visibles desde ella. Se encuentra vedado el uso de los fogones que se encuentran en el interior del sector y alejados de la ruta.

Sector Cauquenes: se habilitan sólo los fogones que se encuentran próximos a la ruta y visibles desde ésta.

A su vez la Secretaría de Ambiente brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de salir a la naturaleza en la provincia:

• Antes de salir, informate del índice de riesgo de incendio diario que está a tu disposición en los medios de comunicación oficiales.

• En días de RIESGO ALTO, MUY ALTO o EXTREMO, ESTÁ PROHIBIDO hacer fuego en toda la provincia incluidos los sitios habilitados.

• Si vas a encender fuego, que sea solo en lugares habilitados para tal fin. Revisá antes de salir el mapa de sitios permitidos para hacer fuego en la provincia.

• Utiliza únicamente leña seca y/o caída al suelo que pueda cortarse con la mano y no dañes la vegetación.

• NO tires colillas de cigarrillos o fósforos al suelo, ya que pueden iniciar fuego.

• Apagá completamente tu fogata antes de irte. Remové las cenizas y echá gran cantidad de agua, asegurando que se encuentre apagada en su totalidad. Controlá que quede frío al tacto antes de irte.

• NO utilices motosierras ni otras herramientas. Lleva tu propia leña.

• Prestá atención a las condiciones climáticas: si no son buenas y hay mucho viento, evitá encender fogatas aunque estés en un sitio autorizado.

• Juntá toda tu basura al retirarte y llévala de vuelta con vos. Plásticos, botellas, vidrios, latas y papeles pueden provocar un incendio.

Los índices de riesgo de incendio forestal son difundidos diariamente a través de las redes del Ministerio de Producción y Ambiente facebook.com/MPyAtdf y descargándose la app de Ambiente TDF, para Android y IOS.

Ante la detección de una columna de humo o un principio de incendio, comunicarse inmediatamente a las líneas de teléfono 103 y 105. Cualquier demora en el aviso puede causar la expansión del incendio y hacerlo incontrolable en poco tiempo.