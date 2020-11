“Un canalla”: Identificaron al hombre que se fotografió con el cadáver de Diego

Escándalo total. En el mediodía de este jueves comenzó a hacerse viral la imagen de un hombre que abrió el cajón de Diego Maradona y le tocó la frente para sacarse una foto.

Apenas minutos después de que se haya producido un repudio generalizado en las redes sociales, el abogado Matías Morla publicó en su cuenta de Twitter que encontró al responsable. Según informó, se trata de Diego Molina, quien sería un trabajador de la empresa de sepelios que trasladó el cuerpo del Diez desde la vivienda donde lo hallaron muerto hasta la Casa Rosada, donde se realizó el velorio.

Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración. pic.twitter.com/UtUk8tQHlw — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

“Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración”, escribió Morla con furia en su red social.

Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

“Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía”, advirtió también con bronca el abogado.

La foto del escándalo

En la imagen se puede observar que el hombre calvo abrió el cajón y con su mano derecha tocó el cuerpo de Maradona, mientras que con la izquierda hacía una pose para la cámara que tenía su cómplice.

El dueño de la funeraria Pinier, ubicada en La Paternal, afirmó que el empleado fue echado y se disculpó con la familia Maradona. El slogan de la empresa dice: “Nuestra atención hace la diferencia”.

El gerente de la casa de sepelios, Matías Picón, aseguró: “Yo soy el más chico de la familia pero me ocupo de muchas cosas de la empresa y si tuviera que encargarme de ir a buscar a esta persona para cagarlo a piñas (sic) también lo haría, sólo que el cobarde tiene el teléfono apagado, no atiende, está escondido, enumeró con indignación y agregó: “Nosotros no sabemos la que se nos puede venir, si tenemos que llamar a un abogado, si nos van a demandar o a hacer juicio, no lo sabemos”, dijo antes de volver a romper en llanto.

Por otra parte, el club Argentinos Juniors informó que Diego Molina es socio de la entidad y que será expulsado como tal.