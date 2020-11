Un déficit que preocupa: Informe exclusivo sobre el Estacionamiento Medido

La gestión de Gustavo Melella (2011-2019) logró solucionar con notable eficacia algunos viejos problemas de los servicios públicos en Río Grande; el transporte de colectivos, en primer lugar. Pero no pudo con lo que fue una buena idea, pésimamente aplicada: el estacionamiento medido en el centro de la ciudad.

El sistema, que se aplica en casi todas las grandes ciudades del mundo con variable éxito, fracasó rotundamente en nuestra ciudad, pero lo más grave es que, en lugar de ser un aporte de ingresos, está provocando un enorme déficit a cambio de nada.

Aunque el tema merece un análisis muy profundo de expertos, puede decirse en principio que la base de este fracaso surge del carácter meramente demagógico con que se manejó desde el Concejo Deliberante, que –para silenciar a los reproches de unos pocos- convirtió al sistema en inútil y deficitario a partir de la reglamentación.

En primer lugar se estableció una tarifa insignificante (que no alcanza a cubrir el mínimo de gastos), se redujo a menos de la mitad el área de cobertura y se limitó el horario de vigencia a apenas un puñado de horas.

Para peor, la actual gestión municipal denunció que había casi 2.000 vehículos beneficiados con distintas excepciones sin justificativo alguno. Después de un rápido empadronamiento, esa cifra se redujo a menos de 700 beneficiados. Cabe interpretar que más de 1.000 usuarios frecuentes del estacionamiento habían sido liberados de pagar, con el perjuicio consiguiente para el sistema.

Las cifras

La punta de esta investigación periodística de radiofueguina.com partió de las cifras del presupuesto 2021 que por estos días analiza el nuevo Concejo Deliberante. Casi 10 millones de pesos perdidos están previstos para un servicio que, en teoría debería ser recaudatorio.

Si bien el presupuesto no entra en detalles, se pueden tomar como referencia las cifras del corriente 2020: según números que maneja el Ejecutivo, se prevé para todo este año una recaudación total por Estacionamiento Medido de $ 3.850.000. Los gastos, (fijos e insalvables, aunque el servicio no funcionó por más de 3 meses) contemplan un pago mensual a la Universidad Nacional de La Plata de $ 95.000, equivalentes a $1.140.000 en el año. El alquiler del inmueble para la administración y atención al público importa otro gasto de $1.100.000 para todo el 2020. Además, hay un total de 20 personas afectadas al sistema no dejaron de cobrar nunca este año, con lo que la cifra por salarios es de $ 20 millones, aproximadamente.

En números gruesos (fue imposible acceder a documentación precisa, aunque los datos son absolutamente confiables), el déficit para el 2020 se estima en 16 millones de pesos, que el Ejecutivo se animó a reducir a 10 millones para el 2021 después de efectuar algunos ajustes, condicionados a que el Concejo Deliberante actual se avenga a corregir los dislates del cuerpo que presidió Alejandro Nogar.

Resulta utópico a esta altura mencionar que –según la Ordenanza original- parte de la recaudación debería afectarse a “atender políticas de inclusión”. Siempre y cuando sobrara algo, faltó anotar en el texto de la norma.

Las correcciones

¿Cuál es el plan de la actual gestión para mejorar la recaudación o al menos reducir el déficit del Estacionamiento Medido?

En primer lugar, se va a solicitar al Concejo Deliberante actualizar la irrisoria tarifa de 10 pesos, congelada desde hace 4 años, congelamiento que Martín Perez prorrogó hasta diciembre próximo. Se estima que 20 pesos sería un arancel adecuado, más cercano a lo que se cobra en cualquier ciudad de la Argentina.

Además, se proyecta cubrir todas las arterias afectadas, contempladas en la Ordenanza. Ellas son Perito Moreno, Belgrano y Viedma, un total de más de 30 cuadras que, inexplicablemente, no han sido aranceladas aún, a pesar de que hasta los carteles indicadores fueron alguna vez instalados con esa intención.

El horario de vigencia (sólo rige hasta las 16 horas de lunes a viernes) también debería ser extendido, pero no ha sido mencionado entre los planes del Ejecutivo para el año próximo.

Por otra parte, el rol parasitario de la Universidad Nacional de La Plata también está bajo la lupa. Aunque está protegido por un contrato que la liga hasta el 2026, en el Municipio analizan la posibilidad de rescindirlo o reconvenir sus condiciones. Esta renegociación partiría de las condiciones que la UNLP no ha cumplido, o lo ha hecho en parte, como la capacitación permanente del personal y la incorporación de recursos tecnológicos como la lectura electrónica de patentes para agilizar el sistema.

El rol de la UNLP

El convenio con la Universidad Nacional de La Plata fue firmado en abril de 2016. Básicamente, establece que la universidad, a través de su Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI) proveerá el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) y el servicio de soporte técnico requerido para su funcionamiento. También estaba contemplada la capacitación en el uso del sistema a los instructores que el municipio designe.

Desde entonces, el canon mensual variable que se le debe abonar el CeSPI es de 1.500 unidades fiscales vigentes en la provincia de Buenos Aires (es así aunque suene descabellado). A la fecha, ese canon equivalente a 95 mil pesos por mes, aunque aumenta con el valor de la UF en la provincia de Buenos Aires.

Pocos días atrás, se anunció que la UNLP ha firmado un convenio similar con Diego Valenzuela, intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero. Llamativamente, en Tres de Febrero la tarifa impuesta para el Estacionamiento Medido (“accesible, según el intendente) es de 22 pesos, además de que el CeSPI provee al usuario información en tiempo real sobre los lugares disponibles para estacionamiento, algo que en Río Grande por ahora suena como quimérico.