Los Salesianos piden donaciones para obras de refacción del edificio histórico

El director de la Misión Salesiana de Río Grande, Padre Roberto Castello, confirmó que la institución continúa recibiendo donaciones para los sectores más vulnerables y remarcó que, además, están pidiendo colaboraciones para realizar obras de mantenimiento en el edificio de la escuela. Se debe a una filtración y otros inconvenientes que se generaron en el establecimiento por las duras condiciones del invierno pasado.

Entre otras cosas, hay que cambiar canaletas y reparar filtraciones, ya que existe el temor de que se genere algún accidente. “Tenemos miedo de eso y tenemos que cambiar canaletas, necesitamos repararlo, no por un problema estético, sino por un problema de seguridad”, expresó el párroco.

Así las cosas, la Misión Salesiana se puso en campaña para recibir las donaciones de todos los vecinos y, especialmente, de empresas interesadas en aportar para las obras. “Acudimos más que nada los empresarios o aquellas instituciones que nos puedan dar una mano, no tanto en particular, porque el particular está ayudando en la asistencia social”, comentó el religioso, y agregó que “el total es caro pero, si lo juntamos entre todos, podemos ayudarnos; el proyecto total son dos millones de pesos, que ahora hay que ir juntando de a poco”.

La idea es avanzar progresivamente con los arreglos. “Nosotros no queremos hacer todo junto, sino que lo vamos a hacer a medida que vaya entrando dinero -precisó Castello-, hemos optado por aumentar la cuota, pero eso también, en una escuela agrotécnica, donde hay que tener insumos, se hace cuesta arriba, por eso no queremos cargar a nadie con una responsabilidad que es nuestra, pero sí pedir ayuda para que la gente nos pueda dar una mano en este proyecto”.

Castello se refirió a las gestiones solidarias efectuadas durante la pandemia y la necesidad de reunir los dos millones de pesos para las tareas de mantenimiento: “Gracias a la gente y al Estado, tanto provincial como municipal, que nos han hecho llegar alimentos, frazadas, caloventores, si no hubiéramos tenido eso hoy estaríamos hablando de otro modo, porque si no están estas redes de contención que han propiciado, tanto el Gobierno provincial como municipal, no hubiéramos llegado hasta aquí; pero justamente porque estamos priorizando eso, y por el invierno que tuvimos, se nos filtró en la portería de la escuela y el problema ahora es un problema de seguridad, que no se le caiga algo en la cabeza a alguien, sobre todo en este tiempo en el que circula gente”.

