Concejal Martínez: “Río Grande debe ser eje fundamental de la defensa de la soberanía”

En declaraciones ((La 97)) Radio Fueguina, el concejal de la ciudad por el Frente de Todos, Hugo Martínez, fue consultado sobre diversos temas que hacen a su gestión en el Cuerpo deliberativo y también por su propuesta de salida al mar y el predominio argentino en el Atlántico Sur con eje en la costa de Río Grande, en el marco del Día de la Soberanía que se recuerda el 20 de noviembre.

“El cruce por aguas argentinas es uno de los caminos; nosotros como ‘Provincia Insular’ en una ‘Argentina Bicontinental’ deberíamos tener una cadena de puertos por todo nuestro litoral patagónico sin necesidad de contar con permisos de países extranjeros”, enfatizó el edil.

Observó en relación al puerto de Buenos Aires, que “está con la misma problemática que tiene Tierra del Fuego, por lo tanto, las limitaciones que tenemos en todos los puertos patagónicos. No tenemos una ruta patagónica, nosotros como ciudad costera, como ciudad atlántica, deberíamos poder ir a (Cabo) San Pablo en una lancha, pero tenemos una cultura de espaldas al mar, ni siquiera consumimos mariscos, nos juntamos a comer asado y lo digo desde la autocrítica”.

Reparó que “viene gente de todo el mundo a disfrutar de lo que nosotros tenemos y no le damos importancia, vienen los barcos a llevarse nuestras riquezas y nosotros estamos sin trabajo esperando solamente la ampliación de una ley de promoción –no reniego en absoluto de ella, que no se malentienda- pero tendría que diversificarse ya que tenemos muchos recursos naturales que se podrían bien explotar en beneficio de nuestro desarrollo económico; es decir, alimentarnos de estos recursos y exportar sus excedentes, dándole valor agregado a nuestras riquezas que en el caso de la pesca, se la llevan de nuestras aguas”.

Admitió que “es difícil motorizar esta propuesta desde gobiernos que han asumido recientemente y que están complicados por la pandemia del COVID-19; pero noto que hay una actitud más positiva por parte del Gobierno nacional y por qué no, desde el Gobierno provincial también, en avanzar en nuestra ocupación real de esta problemática de la salida al mar y demás. Me gustaría ver más movimiento, pero por ahora no se puede pedir más en un contexto de pandemia”, concedió.

Adelantó que “ni bien se levante esta situación y podamos viajar, tomaré contacto con las autoridades nacionales en función de seguir con esto que venimos planteando desde hace unas cuatro décadas”.

Justamente recordó Hugo Martínez de las primeras propuestas que hicieron los peronistas. “Tengo en mis manos el proyecto que había presentado el Diputado Nacional Martín Torres en 1984, equipo del que yo también formaba parte, para que el Buque BDT ‘Cabo San Antonio’ realice el cruce por aguas argentinas –esto fue presentado en marzo/abril de 1984-, lo que es algo esencial para la Nación e indispensable para los fueguinos por lo que en tema de soberanía es muy importante”, destacó.

Añadió que “no solo es fundamental el cruce por aguas argentinas, sino también contar con un puerto en Río Grande, que es un puerto en el Atlántico Sur, por lo tanto no es un tema menor porque la Argentina que tiene uno de los litorales marítimos más extensos del mundo, tiene al 80 por ciento de su comercio exterior, en términos de salidas y entradas al puerto de Buenos Aires, pasando por aguas jurisdiccionales uruguayas, por un problema de que el canal de Punta Indio, cruza de manera transversal desde el puerto de Buenos Aires hacia Montevideo, lo que es un hecho inaceptable en términos de soberanía y de comercio. Lo mismo nos ocurre con la entrada al puerto de Ushuaia donde los grandes buques deben pasar por aguas jurisdiccionales chilenas con prácticos del país vecino y esto sin menguar las buenas relaciones que debemos tener con estos dos países vecinos, Uruguay y Chile, sino ver que siendo un país marítimo terminamos siendo un país mediterráneo en términos de comercio. Por eso necesitamos imperiosamente una salida al mar”, resumió.

Vuoto presidente del PJ

También se le preguntó sobre el proceso interno del Partido Justicialista en el que fue proclamado presidente, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto. “En principio es una gran alegría de que el Partido Justicialista, al que uno ha abrevado históricamente y por supuesto en términos ideológicos y filosóficos coincide plenamente, haya logrado una lista de unidad integrada por muchos sectores, como del trabajo, la rama femenina, por jóvenes, por militantes históricos, dirigentes con trayectoria y toda gente muy capaz”, destacó Hugo Martínez.

El concejal peronista agregó que “me da muchas esperanza porque es un partido político con mucha trayectoria y es muy importante que tenga esta perspectiva. Me da la ilusión de que el Partido Justicialista tome las históricas banderas del peronismo y las lleve a la victoria”.

Finalmente observó que “indudablemente lo que se viene va a tener otras características de lo que tuvo en años anteriores y no estoy descalificando a nadie, solo estoy planteando que hubo unos procesos en los ’90s de desarticulación, no solo del Partido Justicialista, sino de todos los partidos políticos, por ejemplo, cuando los jóvenes gritaban ‘que se vayan todos’ hasta que apareció alguien llamado Néstor Kirchner y esos mismos jóvenes se dieron cuenta que la política era la única herramienta para solucionar los problemas de la comunidad. Desde ese punto de vista estamos evolucionando, esperamos que no se corte y que la democracia siga como para que la sociedad vea en la política una política de solución y no un lugar donde se mueren sus ilusiones por lo que creo que lo que se viene es mucho más elevado en la discusión”, aventuró.

