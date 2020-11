Chicos Que Crecen: Joel descubre su propia carrera judicial

El joven Joel Maximiliano Kerbs S de 24 años, nació en Rosario, Santa Fe, pero vive en la ciudad de Río Grande desde pequeño; está estudiando Abogacía, transitando su último año, donde solamente le restan rendir dos finales y defender la tesis, y hace tres años que trabaja en la fiscalía local.

Explica que luego de comenzar a trabajar se demoró un poco con los estudios en la UCES, ya que tuvo que aprender a administrar sus tiempos de otra manera, pero sostiene que “una vez que le agarré el ritmo al trabajo y el estudio pude acomodarme”.

Seis años le ha tomado a Joel la carrera que inició en el 2014 y asegura que para diciembre se podrá recibir o, a más tardar, en el mes de febrero de 2021.

La secundaria la realizó en el CIERG y relata que, cuando terminó los estudios, se planteó la posibilidad de ir a estudiar al norte, como deciden hacer muchos fueguinos, pero el cariño que le tiene a Tierra del Fuego inclinó la balanza hacia el otro lado, teniendo en cuenta que toda su familia también reside aquí.

“En principio estaba en la duda, entre estudiar Abogacía o Ciencias Políticas, pero finalmente, «después de ver el programa y charlar con algunos abogados, me terminé convenciendo por la carrera y fue una cuestión de ir de menor a mayor”, menciona el fueguino por adopción, agregando que “al principio desconocía bastante lo que era el Derecho y, en la medida que fui estudiando ,me fue despertando esa pasión por el Derecho, puntualmente por el Derecho Penal, qué es la rama que más me gusta”.

Carrera judicial

Su trabajo en la Fiscalía lo acercó aún más a la profesión y lo llevó a descubrir nuevos aspectos de su vocación: “Actualmente, de alguna manera, estoy ejerciendo la Fiscalía en lo que es delitos, esta rama puntualmente me apasiona mucho, y estoy intentando especializarme cada vez más”.

Para Joel, otra vocación es la música y el canto. A pesar de no practicarlo de manera profesional, forma parte de las actividades importantes de su rutina. “Algo que me apasionaba desde chico era cantar y tuve la oportunidad de estudiar canto algunos años, y también tocó el teclado, pero más como acompañamiento, como una herramienta para poder acompañar la voz y poder acompañar la melodía”.

Al ser cristiano, el canto además se presenta como un recurso para la religión, siendo que señala que “uso el canto como una herramienta, como para conectarme con Dios”. “A veces, uno se preocupa demasiado por el futuro, el que va a venir, y se carga de ansiedad, y se pierde la posibilidad de disfrutar el presente”, explica el futuro abogado.

Trabajar en la Justicia fueguina aporta el contexto para que Joel continúe descubriendo su vocación y se manifiesta “muy conforme” con esta tarea, donde supo profundizar una atracción por cuestiones del proceso penal, por ejemplo.

“Me gusta mucho lo que es derecho penal, lo que es violencia de género, y me gustaría seguir una carrera acá dentro en el Poder Judicial, ir creciendo en mi carrera judicial, y me encantaría, el día de mañana, poder ser fiscal, ser juez -indicó Joel-, pero también me gusta mucho lo que es la investigación, me gustaría escribir, investigar, diseñar, me gusta lo que es el derecho procesal penal, puntualmente; entonces, me gustaría diseñar algunas estrategias relacionadas con el procedimiento penal, para adaptar el procedimiento penal a los tiempos modernos a los tiempos que corren”.

Con todo un futuro por delante, Joel ya tiene mucho que contar y lo hizo en «Chicos que crecen», el espacio motivador de cada martes en las mañanas de ((La 97)) Radio Fueguina.

Entrevista: Marita Romero

Redacción: Alejandro Romero

..