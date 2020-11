Desgarrador: Ató a su perro al auto y lo arrastró por 7 cuadras

Un indignante y lamentable suceso tuvo lugar en Tunuyán, Mendoza, donde una mujer ató a su perro con una cadena a su auto y lo arrastró por varias cuadras, dejándolo herido.

Vecinos de la zona alertaron la situación y decidieron detener a la conductora, una mujer de 43 años. Además, la gente del lugar decidió dejar registrada en videos la impactante situación que se vivió.

El hecho tuvo lugar este jueves. La mujer conducía su automóvil marca Peugeot 206 con el animal atado. Manejó a unos 60 kilómetros por hora, por alrededor de 7 cuadras.

Según los testigos, el can no podía seguir la velocidad del rodado y se estaba lastimando. La mujer, ante las quejas de los transeúntes, no detuvo su marcha hasta que una moto y una camioneta se impuso en su camino.

Los vecinos llamaron al 911 y ante el interrogatorio de la Policía, la mujer aseguró que solamente estaba llevando al perro a su casa. Sin embargo, eso no pudo evitar que fuese imputada por la Justicia por maltrato animal.

El perro sufrió heridas en sus cuatro patas y una gran pérdida de sangre.

Asimismo, el animal ya no está con su dueña y una ONG «S.O.S Patitas en la calle» decidió defender al perro y se constituyó como querellante de la causa.

Las lesiones que sufrió el perro

«Tomando conocimiento e intervención en el hecho el Ayudante Fiscal en turno, dispuso la revisión del can raza labrador pelaje negro constatando los veterinarios lesiones en sus cuatro miembros con gran perdida de sangre, constatable por el personal policial mediante simple vista de las manchas hemáticas que se muestran en la carpeta asfáltica y en el trayecto recorrido».