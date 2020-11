Contramarcha: Ayer hubo pañuelos verdes, hoy habrá pañuelos celestes

Ayer por la tarde, un importante grupo de mujeres se reunió en la Torre de Agua, frente a la Plaza Almirante Brown, para realizar una intervención artística y solicitar que se trate con urgencia el proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso y que pretende legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy, a modo de contramarcha, quienes se movilizarán serán los que se oponen a esta iniciativa, caracterizados por los pañuelos celestes.

Jessica Roldán, referente de la Fundación Formar e integrante del movimiento Pañuelos Celestes, que se manifiesta en contra del aborto, se refirió a este proyecto y a la expresión que tendrá lugar hoy.

“Nosotros preveíamos que iba a suceder por eso nunca dejamos de trabajar en favor de las dos vidas. Es por eso que en la jornada de este jueves, alrededor de las 17:30 (en Piedrabuena y San martín), habrá un espacio para levantar la voz en contra de la despenalización del aborto. Tenemos claro que esto no se trata de una interrupción porque no existe la posibilidad de reanudar sino que esto es un embarazo que se termina y no existe posibilidad de reanudar. Nosotros desde nuestro movimiento creemos en la vida desde la concepción. Así lo indica la Constitución nacional y lo indican los tratados internacionales a los cuales la Argentina está adherida”.

Entendió que además de lo legal, “tenemos nuestras convicciones creencias y valores y no nos vamos a cansar de defender las dos vidas que es la de la madre y la del niño por nacer, y vamos a seguir luchando y nos vamos a manifestar porque si una vez pudimos pararlo, podremos hacerlo este año. Estamos convencidos de que el aborto no es una solución para ningún embarazo porque así como prevenimos a un niño de un abuso sexual podemos prevenir un embarazo no esperado. Entendió que los embarazos que no fueron planificados tienen otras formas por lo que hay que trabajar en la prevención y en las situaciones familiares y hay que trabajar distribución de los anticonceptivos y en la educación sexual correcta».

Foto: Archivo