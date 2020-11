Una respuesta de la compañía Amazon a un usuario en Twitter generó gran impacto en nuestro país dado que la firma sostuvo que las Islas Malvinas no forman parte del territorio del Reino Unido.

Un usuario pidió ayuda a la cuenta de soporte de Amazon porque no podía ver la Copa de Naciones de Otoño de Rugby desde las Islas Malvinas. Fue entonces cuando la empresa se disculpó con él por no poder ayudarlo.

«¡Hola! Nos disculpamos, pero al revisar su ubicación se encuentra en las Islas Malvinas. La cobertura de la Copa de Naciones de Otoño de Rugby está disponible exclusivamente para miembros Prime con base en el Reino Unido. No tenemos derechos sobre otros territorios», indicaron desde la cuenta de ayuda.

Hello! We apologize but upon reviewing your location you're in Falkland Islands. Rugby Autumn Nations Cup coverage is exclusively available to Prime members based in the UK. We don't have the rights to other territories. ^GH

— Amazon Help (@AmazonHelp) November 14, 2020