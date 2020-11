Chicos Que Crecen: Teté, abogada y tercera generación de fueguinos

Catalina “Teté” Löffler es tercera generación de fueguinos vinculados a la Justicia y la política de la provincia. La decisión de estudiar abogacía como puntapié de otras actividades requirió de un esfuerzo importante durante la cursada, pero -superados los obstáculos- hoy reside en Ushuaia desde hace un año y continúa pensando nuevas alternativas para su futuro, siempre relacionado con la isla.

Como tantos fueguinos de la nueva generación, Catalina va en camino de cumplir sus sueños gracias al esfuerzo y la capacitación constante, y pasó por “Chicos que crecen”, el espacio motivador de ((La 97)) Radio Fueguina para charlar con Marita Romero con quien compartió su historia de vida.

Teté nació en Río Grande y en 2014 viajó a Buenos Aires para estudiar. Volvió a la provincia en 2019, para establecerse en la capital y, si bien no tenía una vocación marcada, la carrera de Abogacía le abrió diversos caminos.

“La verdad que no tenía una vocación muy clara y decidí agarrar una carrera que me permitiera en un futuro ir mechándola con otras cosas y, la verdad, que la abogacía te da esa flexibilidad, la posibilidad de terminar la carrera y, una vez que terminaste, seguir buscando distintos horizontes”, explica la joven de 24 años.

“Me fui a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad Austral, en una sede en Pilar, cuando estaba viviendo en capital, así que tenía un viaje todos los días -relata la abogada-, me tenía que levantar a eso de las 6:30 y recién entraba a cursar a las 9 de la mañana, y por un lado fue un sacrificio que me sirvió de motor para terminarlo en 5 años, ni un año más, ni un día menos, porque era bastante agotador”.

Ese viaje de ida y vuelta a la universidad incluso la llevó a pensar en cambiar de carrera por Ciencias Políticas, otra inclinación que tuvo desde un inicio, pero terminó encontrando el lado positivo de las cosas y ese tiempo de traslado en colectivo lo aprovechó para repasar las lecturas de estudio o incluso para descansar por un buen rato, según cuenta.

“Me gustaba muchísimo las ciencias políticas, en un momento tuve la discusión familiar de que me quería cambiar, fue el primer año y, la verdad, que cuando llegó el momento y la facultad me la puso tan fácil, y era completar un solo papel, me entraron las dudas y sentí que no estaba preparada en ese momento para recibir todos los contenidos, que no le iba a sacar el jugo y que era una carrera que podría encargar más adelante”, cuenta la abogada sobre una materia que todavía hoy está pendiente y planifica comenzar en un corto plazo.

“Ahora tengo ganas (de estudiar Ciencias Políticas), porque hace dos semanas abrieron las inscripciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego -indicó Teté-, porque me parece que es una carrera que, con abogacía, se complementa muy bien, y que ya estoy en una edad en que estoy viviendo sola, y mi realidad es distinta, no es lo mismo estudiar la los 18 años, cuando no tenés un montón de cosas resueltas, que estudiarlas ya con 24, parada desde otra perspectiva, viviendo sola, y hay un montón de cosas que me parece que estoy más preparada hoy que hace muchos años”.

Asimismo, concretó un postgrado en la UCA relacionado con el cambio cultural, la antropología y las innovaciones en las herramientas. “Estuvo bueno porque me voy dando gustos de abrirme para otros lados”, expone la joven, y añade que “emprender siempre me voló la cabeza, por así decirlo, y de hecho en polimodal yo hice Gestión y Administración de las Organizaciones, y ese lado también me tiraba bastante”.

Como mensaje para los que terminan la secundaria y deben analizar sus estudios terciarios, la abogada remarcó la importancia de contar con una casa de estudios en la isla: “La posibilidad de tener una universidad en una provincia como la nuestra es prácticamente única, así que son cosas que hay que sacarle provecho”.

Entrevista: Marita Romero

Redacción: Alejandro Romero