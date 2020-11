Desidia criminal: El testimonio del trabajador al que le explotó el bidón de aceite

De nada sirven las recomendaciones, los pedidos, ni siquiera el criterio sano con que todos los ciudadanos debemos manejarnos. Algunos siguen teniendo actitudes que, por irresponsables y porque ponen en peligro a un semejante, resultan rayanas en lo criminal.

El viernes pasado, dos trabajadores de Santa Elena trabajaban en la recolección de residuos en cercanías de 25 de Mayo y Schweitzer. En momentos en que procedían al habitual compactado de la carga, estallaron dos grandes bidones que contenían aceite quemado de motor, cubriéndolos con el fluido tóxico. Sólo el equipamiento de seguridad evitó que la situación se convierta en drama, con graves consecuencias para su salud.

“Cómo sería la cantidad de aceite que en la calle quedó todo el piso manchado, era mucho”, refiere, todavía conmocionado, Hernán Montesino, el más perjudicado por el evitable accidente.

La máscara de seguridad le protegió la cara que, de todos modos, recibió algo del aceite que cubrió su cuerpo tras el estallido. “Nos tiramos a un costado, el chofer me trajo agua con un trapo y eso me ayudó a sacarlo”, relata, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

Respecto de quién podría ser el irresponsable autor del descuido, sugirió que “los tiran la gente de los talleres mecánicos, menos mal que esta vez fue aceite, porque tiran baterías también y eso sí hubiera sido peligroso”.

El indignante suceso no los amilanó: “Me pude limpiar la cara y seguimos trabajando”, prosigue Montesino con la simpleza de un trabajador.

No deja, no obstante, de cargar contra los responsables de la peligrosa acción. “Son señores de los talleres, no toman conciencia del daño que hacen”.

“No se imagina las cosas que tiran en los contenedores”, lamentó Montesino, aunque se aferró a que “son las reglas del juego y hay que continuar”.