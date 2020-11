Guerrero Villarroel tiene denuncias por abuso sexual desde hace casi 20 años

Este lunes comienza en Río Grande y bajo una gran expectativa, un nuevo juicio por abuso sexual de menores. En esta oportunidad, quien estará sentado en el banquillo de los acusados será Claudio Antonio Guerrero Villarroel, el trabajador municipal que fue detenido en 2019 luego de ser denunciado por abuso sexual y exhibiciones obscenas en la vía pública.

Tras ser aprehendido y trasladado a la Unidad de Detención, se conoció que también existía sobre el denunciado una causa aún no resuelta, que data del año 2015, por la supuesta violación de su propia hija, una joven menor de edad.

Sin embargo, ((La 97)) Radio Fueguina pudo conocer que estos son apenas algunos de los hechos vinculados a Guerrero Villarroel, que tiene denuncias por abuso sexual desde el 2001, es decir desde hace casi 20 años.

El testimonio de una de sus víctimas

Una de las primeras personas en denunciar haber sufrido en carne propia los abusos de este sujeto fue su propia cuñada, quien además es tía de la niña a la que habría violado.

En diálogo exclusivo con este medio, esta mujer relató lo ocurrido hace hoy 19 años, en una investigación que «por falta de pruebas y testigos» determinó la absolución de Guerrero.

«Esta persona viene con causas de mucho antes. Yo fui víctima de el en 2001, fui a juicio y quedó absuelto. En ese momento yo tenía 14 años y abusó de mi», comenzó relatando la víctima, y agregó: «Es enfermo, manipulador; no entiendo cómo la justicia nunca hizo nada, porque todavía sigue libre como si nada».

Además, recordó: «En ese momento yo estudiaba en la Comercio y tenía un vínculo familiar con el, me fue a buscar a la escuela y engañada me llevó a su casa donde abusó de mi. Me amenazó diciéndome que si contaba algo me iba a hacer daño como a mi familia igual». «El juicio se realizó al año siguiente donde no pasó nada porque no hubo penetración y tampoco hubo testigos de lo que pasé».

«Siento que esto se podría haber evitado mucho antes si la justicia actuaba, este hombre tiene que pagar por lo que hizo. Tengo impotencia por verlo en la calle caminando como si nada», afirmó la mujer.

La expectativa de muchos

Todas las miradas estarán puestas en el accionar no solo de los miembros del Tribunal que juzguen a Guerrero Villarroel, sino también sobre la fiscal Laura Urquiza, que protagonizó en el último juicio un escándalo al pedir solamente 8 años de cárcel para el violador de una niña.

A raíz de ese alegato y de lo dispuesto por los jueces, Marcos Saldivia fue condenado el pasado viernes a la pena mínima de cárcel prevista para los delitos que se le imputaban.

«No queremos que Guerrero sea condenado a 8 años también», fue el reclamo generalizado de estos últimos días por parte de los familiares de las víctimas de este ex trabajador municipal, que esperan una condena ejemplar.