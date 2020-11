Cierre de la intervención artística urbana “La soledad” en Ushuaia

En esta oportunidad el Centro comercial de la ciudad se convirtió en ese “territorio escénico” al que hace referencia Mauricio Flores, Director del Grupo.

“Desde Lo-eventual nos preguntamos ¿De qué manera nuestra sociedad atraviesa un trauma?” y ¿Qué estrategias desplegamos como artistas para abordar la catástrofe desde nuestras prácticas? Hace cinco meses nos venimos planteando qué espacios conquistan nuestras prácticas artísticas en torno a un acontecimiento tan particular y traumático como es esta situación de aislamiento … y entendimos que es la calle”.

La calle San Martín, convertida en un escenario a cielo abierto, permitió que los transeúntes se conviertan en el público que asombrado, veía a los actores atravesar la calle principal del centro de Ushuaia.

“Mostramos una imagen que busca contar el abismo, el vacío que se refleja en la soledad que nos habita en estos tiempos de pandemia. El aislamiento entrama en nosotros esa sensación en el cuerpo de estar abandonados” dice Mauricio Flores, y agrega “aunque la esperanza esté desaparecida y lo único palpable es ese abismo, ese vacío y esa soledad que nos trajo la pandemia… tenemos que construir comunidad ya que solos no podremos salir… nuestra intervención es tal vez un grito que busca liberarnos de esa soledad”

Un niño con la bandera del Grupo Lo-eventual encabeza la marcha, detrás tres músicos que tocan incansablemente una melodía de cortejo, detrás un personaje vestido atávicamente lleva en brazos un cuerpo visiblemente débil, vulnerable; y luego se despliega una pancarta que reza: “solo no puedo, solo no podés, solos no podemos”. Todos los actores vestidos con overoles blancos, con cruces rojas en sus espaldas llevan puestas máscaras anti-gas.

Una de las actrices, con un megáfono va diciendo un texto que habla de la esperanza, del abismo, del vacío, de la soledad y de la vida que es como el agua, “y como el agua corre… corre… corre y arrastra el abismo, el vacío, la esperanza y deja la soledad”.

Cecilia Vaca, actriz y productora del grupo explica que: “esta fue la primera de cuatro intervenciones que venimos trabajando. A todas queremos presentarlas durante cuatro sábados seguidos, cada una contando un concepto a través de una imagen que nos haga reflexionar. Próximamente haremos – La Tormenta – ”

Los actores involucrados: Benjamín Flores Olivera, Fernanda Gonzáles, Nicolás Ojeda, Matías Hinca, Cecilia Vaca y Mauricio Flores. Los Músicos : Juan Lapertosa en Saxo, Catalina Flores Olivera en acordeón y José Mangiafave en la percusión. Acompañan a los actores en la cobertura logística de seguridad e imagen: Renata Bonetto, Luciana Mestre, Valentino Flores Olivera y Silvina Acosta.

Cabe señalar que a la intervención del Grupo Lo-eventual se sumaron algunos miembros de la Red Fueguina por la Cultura portando un cartel que los identificaba.

El espacio generado por Lo-eventual fue propicio para visibilizar la lucha que lleva la Red denunciando, con su accionar, el abandono que sufren los trabajadores de la cultura.

