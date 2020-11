Se estabilizan los contagios: Melella pidió mayor compromiso social

El gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, habló sobre la situación epidemiológica y, si bien destacó una mejora en las estadísticas de contagios diarios, insistió en la necesidad de extremar las medidas de prevención.

En diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina, Melella remarcó que “según la capacidad que se tiene, el hospital de Río Grande está más aliviado, el hospital de Ushuaia está estable, con lo cual son signos positivos, y en Tolhuin todos los casos positivos que se fueron dando están aislados, que tiene que ver con ese rastreo que se hace enseguida de los contactos estrechos”.

“Los datos son de estabilidad, y si hay algún repunte de contagios tiene que ver con un mayor avance que se está haciendo sobre la población en cuanto a los testeos”, expresó el funcionario, añadiendo que “la provincia tiene los índices más altos en testeos”.

“A nadie le gusta enfermarse, a nadie le gusta que alguien fallezca, pero la realidad es que hay una estabilidad, ahora tenemos que cuidarnos”, subrayó el titular del Ejecutivo de Tierra del Fuego, aunque también cuestionó que, por ejemplo en el norte provincial, se ven muchas personas en la calle que no toman las medidas de prevención necesarias.

“Yo estoy en la ciudad de Río Grande estos días y veo como también nos tocaron días hermosos”. “¿Cómo les decís a los chicos que no disfruten de una hamaca, de un tobogán, de una cancha de fútbol, o salir a caminar a la persona, al adulto, o al papá sacar a sus hijos”, reflexionó Melella. “Sabemos que tenemos que hacer algo que es muy difícil, ésa es la realidad, somos fueguinos, vivimos en un clima que no nos ayuda muchas veces y cuando hay un día lindo al aire libre lo hacemos”.

De rápido contagio

“La complicación que dicen los epidemiólogos, los que saben de esto, es que este virus es de tan rápido contagio que, muchas veces, lo que puede pasar es saturar el sistema sanitario, por eso se preparó en su momento el sistema sanitario, pero por eso hay que aprender a convivir”, remarcó el primer mandatario.

A su vez, destacó que se avanzará en nuevas flexibilizaciones, para tratar de que no se incremente el impacto de la crisis económica: “Hay que ser conscientes de que hay que salir, que tiene que haber actividad comercial, tiene que haber actividad Industrial, que si salgo a disfrutar de una plaza, de un espacio público, salgo el fin de semana a comer un cordero en el campo, lo tengo que hacer, pero con cuidado, tengo que ir con mi tapaboca, en los momentos que puedo tengo que mantener distanciamiento social, que la relación sea con las medidas”.

En ese sentido, confirmó que “se va a ir abriendo más la actividad, está es la realidad, vienen las fiestas, se vienen las vacaciones, algunos nos quejamos, pero después somos los primeros en salir corriendo, tenemos que cuidarnos, está bien que tomemos mate cada uno con su mate, que salgamos a disfrutar, pero el tema es el cuidado”.

“No tenemos que tener miedo, no tenemos que entrar en pánico, pero tampoco relajarnos porque el gran problema que ha pasado en el mundo, lo que ha pasado en muchos lugares, de Europa, es que el Estado ha abandonado las medidas de prevención que, a veces, cuando uno hace una medida restrictiva nos putean un poco, pero son necesarias”, expuso Melella.

Abrir las actividades

“Tenemos que abrir las actividades –concedió el gobernador- y cuidarnos entre todos, porque los cuidados son simples, tenemos que hacer esas cosas y cuidar el sistema sanitario, nosotros siempre fuimos cautos y vamos paso a paso, otros quieren ir mucho más rápido”. “Pero vamos a ir avanzando paso a paso –avisó- vamos a ir avanzando con la hotelería, con la gastronomía, con los sectores que faltan, con los vuelos, siempre respetando los protocolos, porque si uno respeta los protocolos minimizás muchísimo el riesgo”.

El personal de Salud

Por otra parte, Gustavo Melella valoró la tarea del personal de salud e instó a la comunidad a colaborar para que no se vuelva a generar un rebrote de la enfermedad: “Hay que sacarse el sombrero por el sistema sanitario que tenemos, en muy poco tiempo hubo que duplicar la cantidad de camas, incorporar médicos y, desde el primer día, los agentes de salud, desde el que está en la mesa de entrada, el de la cocina, limpieza, a los técnicos, los médicos y el de terapia intensiva, están trabajando a destajo; entonces tenemos que ser agradecidos los fueguinos con la gente que nos cuida, porque no son Dios, no hacen el milagro de poder salvar la vida de todos, y todos los días se tienen que enfrentar a la vida y a la muerte, con el impacto que eso significa, entonces, nosotros los fueguinos tenemos que estar agradecidos”.

..