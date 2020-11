Pérez: «Sería un honor que puedan estar Alberto y Cristina en el Centenario de Río Grande»

Faltan solo meses para que la ciudad de Río Grande pueda celebrar formalmente sus primeros 100 años de vida y, a pesar del contexto adverso, en el Municipio ya piensan en la preparación de los festejos.

En ese sentido, hoy el intendente Martín Pérez fue consultado por ((La 97)) Radio Fueguina por la organización de la celebración y la potencial visita de referentes políticos de su espacio.

«Lo vamos a invitar al Presidente, por supuesto, y vamos a invitar a la Vicepresidenta», adelantó Pérez, y siguió: «Son mi Presidente y mi Vicepresidenta y el Presidente y Vicepresidenta de todos los argentinos; sería un gran honor que puedan estar Alberto y Cristina en nuestro centenario»

Pero además, anticipó que cursará invitaciones a dirigentes «de todos los sectores políticos del país»: «Esto no tiene que estar marcado por un color partidario. Vamos a convocar a todos; el centenario no es de un intendente, ni de un gobernador ni de un presidente, es de todos».

La pandemia y la planificación

La actual situación epidemiológica aún no permite al Ejecutivo local trazar la lista de actividades que tendrá lugar el 11 de julio de 2021, cuando se cumplan 100 años de la declaración que creó la Colonia Agrícola y Pastoril de Río Grande.

«No quiero que sea un autocentenario, ojalá que podamos encontrarnos en la salida de la pandemia, porque si esta situación no se resuelve va a ser muy difícil pensar un festejo como estábamos acostumbrados», señaló, y dijo: «No podemos proyectar un festejo de centenario normal porque no hemos salido de esta situación, no podemos prever hacer un recital en julio del año que viene porque no sabemos cuál va a ser la situación epidemiológica».

«Ojalá podamos reunirnos todos a festejar en algún lugar, pero por un festejo no vamos a poner en juego la salud de los vecinos», sostuvo.