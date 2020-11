Misión Salesiana: El padre Castello quiere arriesgarse, como lo hizo Don Bosco

En el marco del aniversario de la Misión Salesiana en Río Grande, el Padre Roberto Castello, su actual director, reflexionó acerca de la importancia de la institución fueguina a nivel mundial y del legado que dejó la vida y obra de Don Bosco.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el Rvdo.Padre Castello señaló la relevancia de los edificios históricos del norte provincial, teniendo en cuenta que se trata del “segundo lugar más importante de toda la congregación en el mundo”.

“Es un don pero, al mismo tiempo, puede llegar a ser una ancla si uno no sabe leer la historia, porque se puede convertir en una añoranza permanente de lo que hemos perdido, de lo que no somos”, remarcó el religioso y, en ese sentido, agregó que “justamente, Don Bosco, no se quedó ahí (pensando el anhelo), sino que compró una imprenta para darle la posibilidad de imprimir libros a los chicos, invirtió dinero en generar talleres de zapatería, de tela, para que los chicos pudieran tener un futuro, y empezó a generar otras cosas”.

Según expresó el titular de la Misión Salesiana, el pionero tomó la decisión de arriesgarse en distintos aspectos para acompañar la evolución de la sociedad, hasta el punto de llegar a darle la Primera Comunión a un niño de 12 años, siendo que estaba prohibida para los menores de edad.

“Fue abierto y arriesgado, no era un santo que se dedicó a los jóvenes, sino que se dedicó a los jóvenes y por eso se hizo santo”, interpretó Castello , añadiendo que “los jóvenes son nuestros espacios de oración, es nuestro espacio de encuentro con Dios y eso nos está diciendo, que el mundo cambia”.

Los tiempos que corren

En esa dirección de análisis, el Padre consideró que la Misión Salesiana también debe adaptarse a los tiempos que corren: “Hoy una escuela como la que teníamos antes sería algo que haría que los chicos no pudieran tener oportunidades, hoy tenemos que pensar otra escuela agrotécnica. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de formación profesional en cocina, para aprovechar lo que nosotros mismos cosechamos y cultivamos, para darle a aquellos que no tienen las mismas oportunidades”.

“Aquellos salesianos que se arriesgaron a venir acá, pensando lo que era Río Grande en 1892, cuando vinieron hasta acá y el frío, la desolación, el hambre, que le pedían a Fagnano porque no tenían para comer, venirse hasta acá implica un riesgo y yo no puedo aceptar ahora no arriesgarme -expuso Castello -, yo tengo que arriesgarme a lo nuevo y tengo que arriesgarme al universo porque eso es lo que quería Don Bosco”.

Respecto a la celebración de este año, por los 127 años de presencia de la institución eclesiástica en la isla, el párroco indicó que la conmemoración será a través de los medios virtuales, tanto en Facebook como por YouTube, y destacó que, a su vez, se cumplen 75 años de vigencia del Colegio Don Bosco.

“Desde el inicio del Don Bosco en la ciudad, nosotros estamos generando distintas actividades que se van a ir subiendo para que la gente pueda disfrutar, y el 22 domingo a las 4 de la tarde vamos a hacer el vivo, en donde vamos a celebrar, vamos a hacer juegos, vamos a tener recetas de cordero, de modos de hacer el cordero, para que la gente pueda disfrutar”, subrayó Castello , y explicó que “vamos a tener un montón de actividades y alguna parte histórica que también estamos preparando”.