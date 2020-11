Caradura: Una mujer pidió usar el baño de un comercio, pero aprovechó para robarse un celular

Una mujer denunció a través de las redes sociales que fue víctima de un insólito robo mientras se encontraba al frente de una pollería ubicada en la ciudad de Río Grande.

El hecho fue dado a conocer por la víctima María Mabel Mondaca, quien trabaja en la pollería Granja Grande, en calle Beauvoir al 29.

De acuerdo a lo expuesto en Facebook, cerca de las 19 horas, una mujer ingresó al comercio y solicitó usar el baño. Luego de dudar, la propietaria decidió que sí ingresara y la dejó utilizar las instalaciones.

Luego se percató, sin embargo, que la mujer había aprovechado el momento dentro del local para llevarse el teléfono celular que no solo es de uso personal sino también laboral.

Ahora, la mujer publicó imágenes en las redes y promete dar a conocer el video completo del hecho si el teléfono no aparece antes de las 20 horas.

El mensaje completo

Hola! Te hablo A VOS, una chica joven que hoy, a las 19:36, entraste a la pollería Granja Grande, en Beauvoir 29. Entraste desesperada rogando que te dejara usar el baño, dudé bastante porque sé que no debería… pero igual te dejé pasar. (Antes de pasar te acomodaste el barbijo, se te ve perfectamente la cara) Vos aprovechaste el momento PARA ROBARME EL CELULAR. Que no sólo es un elemento muy importante para mí en el trabajo, sino que también contiene fotos de mi familia que no puedo recuperar.

Donde indica la flecha corté la foto porque ahí estaba mi celular cuando lo tomaste. Quedó registrado en esta cámara y también en la cámara de atrás.

El celular está bloqueado, a vos no te sirve para nada. Te quiero dar tiempo de arrepentirte, de evitarte una denuncia, de que evites que salga el video tuyo ROBANDO. Mañana estoy en el trabajo hasta las 8, podés pasar a dejarme el celular.

Agradezco la difusión, puntitos, compartir. Gracias!!