Comedor de Río Grande pide la colaboración de vecinos para atender la creciente demanda

“Nosotros pusimos un aviso en el Facebook del comedor porque hay muchísima gente que necesita un plato de comida. Me mandan mensaje y vienen al comedor, pero lamentablemente con mucha tristeza les decimos que no los podemos anotar porque nosotros tenemos 49 familias y a parte de esas familias a veces tampoco le entregamos las viandas. Hacemos 217 viandas por día”, explicó.

“Estamos en Tawen 303, para aquellos que quieran colaborar con nuestro comedor, o pueden comunicarse al 2964610725. Recibimos ayuda del Municipio y Gobierno pero con la cantidad de familias no nos alcanza. También ayudamos a otras familias que no son del comedor brindandoles módulos, nunca se van sin nada, hacemos lo que más podemos”, agregó.

“Tampoco tenemos un lugar tan grande, para seguir anotando a más gente. Unas 15 familias ya me mandaron mensajes para venir al comedor. Aparte del comedor también ayudamos con mercadería a la gente que lo necesita. Estamos necesitando alimentos no perecederos, leche, yerba , chocolatada, harina y lo que más estamos necesitando es aceite y condimentos porque no tenemos”, expresó.

“Queremos agradecer a cada vecino de Río Grande que día a día se acercan a ayudar. Gracias a todos ellos podemos seguir ayudando a la gente”, finalizó.