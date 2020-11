Al menos 11 candidatos aspiran a ocupar los nuevos lugares en el Superior Tribunal de Justicia

Tras el cierre del período de inscripciones en el concurso para elegir a dos nuevos jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, fuentes judiciales adelantaron la postulación de al menos 11 candidatos.

Aunque el plazo de inscripción venció ayer, el Consejo de la Magistratura todavía no dio a conocer oficialmente la lista de preinscriptos, por lo que la cifra de postulantes podría ser todavía mayor.

En la nómina aparecen cinco mujeres: la actual jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó, la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano, la ex fiscal Karina Echazú (como adelantó la semana pasada EDFM) la funcionaria judicial de Ushuaia Claudia Gallo y la abogada de Buenos Aires Eloísa Raya de Vera.

También se inscribieron como aspirantes a la Corte provincial, el camarista Civil de Río Grande Ernesto Loffler y su par en dicho estrado, el juez de cámara Anibal Acosta.

En la lista de postulantes también se encuentran el ex legislador provincial Manuel Raimbault, el abogado y ex titular del Servicio Penitenciario Diego Vernaz, el actual vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Miguel Longhitano y el abogado de Buenos Aires Luciano Laise.

