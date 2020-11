Fuerte repudio a la fiscal Urquiza, que pidió 8 años de cárcel contra un presunto abusador

8 años de prisión efectiva. Esa fue la pena, sorpresiva para muchos, que pidió en su alegato del pasado viernes la Dra. Laura Urquiza, representante del Ministerio Público Fiscal, en el marco del juicio que tiene sentado en el banquillo de los acusados a Marcos Saldivia, acusado de reiterados abusos sexuales contra una menor de edad.

A raíz de esta exposición, las Madres de Pañuelos Amarillos volvieron a reunirse y en esta oportunidad expresaron su más enérgico rechazo a lo solicitado por Urquiza, a pesar de que estarían comprobados al menos dos abusos.

«Es muy triste, estamos todos decepcionados. No teníamos gran comunicación con la Fiscal, pero la verdad pensamos que iba a pedir otra condena dado los hechos y dado los hechos que se pudieron comprobar», indicó la madre de la víctima de abuso sexual, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó: «Mi hija pudo declarar y gracias a esa declaración se pudo iniciar también otra investigación».

«Me enteré por los medios que había pedido 8 años y la información que circula es que los hechos están probados; no entendemos por qué se pidió la condena mínima. Se comprobaron los dos hechos: uno simple y uno con acceso carnal», indicó esta mamá, y aclaró: «El lapso (de pena) que se les da por estos hechos es de entre 8 y 20 años, por eso me dejó sorprendida que haya pedido esa pena. No sé qué pudo haber pasado, porque también está probado el vínculo que él negaba: él vivía con mis hijas».