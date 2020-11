El pastor Pauli, polémico: «La Justicia siempre se pone del lado del Gobierno»

El pastor evangélico Héctor Pauli volvió a realizar explosivas declaraciones, en las que apuntó contra el Gobierno Provincial, contra el Municipio y hasta contra la Justicia de Tierra del Fuego.

Lo hizo luego de finalizar un nuevo culto a cielo abierto realizado este fin de semana en el Cono de Sombra, en una manifestación mediante la cual se busca volver a poner de manifiesto la necesidad de reabrir los templos.

Una vez terminado el evento, Pauli dialogó con los medios y se refirió al recurso de amparo presentado ante la Justicia hace varias semanas para lograr finalmente la apertura de las Iglesias.

«El Juez nos ha pedido un poder específico para poder litigar y representar a la Iglesia Hay Vida en Jesús; mandamos a pedir un poder a Buenos Aires para seguir avanzando, pero para nosotros esto es una acción dilatoria por parte de la Justicia, ya hemos presentado nuestro fichero de culto y nuestros carnets como pastores de Iglesia, pero a la Justicia le parece insuficiente eso», indicó.

Además, criticó: «A los ciudadanos nos gusta que la Justicia esté del lado de las víctimas y no de los victimarios. Lo mismo ha sucedido con la ley que permite las visitas a los pacientes que están en terapia intensiva; nos parece que la Justicia en lugar de estar en el lado de los más débiles, siempre se pone del lado del Gobierno. Las pruebas están a la vista».

«Fuimos a la Justicia por las pintadas en nuestro templo y ahí está el Juez Sahade, en dos años y medio no ha hecho absolutamente nada. La Iglesia ha sido víctima y no hemos tenido respuesta», recordó, en relación a las pintadas que sufrió el edificio en 2018, cuando se discutía la Ley de Aborto Legal Seguro y Gratuito.

«Ahora que somos víctima, porque nos quitan un derecho que nos brinda la Constitución, vamos a la Justicia y la Justicia solamente dilata los tiempos. Necesitamos reunirnos, necesitamos congregarnos. No hay razón para que no le del protocolo a la Iglesia. Esperamos que como dice el dicho alguna vez el tiro salga para el lado de la Justicia», dijo.

Por último también cuestionó que hayan sido aprobados el Auto Cine (organizado por el Gobierno) y la Auto Peña (que se realizó ayer, organizada por el Municipio) y no así los Auto Cultos, como el que ya tuvo lugar en el primer tramo de la cuarentena.

Con pasado polémico

Pauli es uno de los líderes más carismáticos en Río Grande y cuenta a seguidores de a miles. Sin embargo, sus declaraciones también han cosechado enemigos y hasta víctimas, que lo denunciaron ante los organismos pertinentes.

En 2018 Pauli se refirió a un acto en el que había participado, el cual describió así: «Las personas que estaban ahí: lesbianas, travestis, gente que apoya el aborto, gente que votó la ordenanza del Derecho del niño por nacer, y hablando de su preocupación por los niños. Me dio rabia, me dio impotencia me dio bronca, me dio asco, me dio todo”. Por esas palabras, fue denunciado ante el INADI.

El pastor da muestras además de un encono permanente con el actual gobernador Gustavo Melella, al que suele mencionar y criticar en sus cultos, y hasta en alguna oportunidad su nombre sonó para disputar elecciones en Tierra del Fuego, aunque finalmente fue su hijo, Santiago, el que incursionó sin suerte en los comicios del 2019.