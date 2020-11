Internas en el PJ: «Desde 2009 tenemos el partido cerrado»

El legislador y referente del sector Militancia Justicialista, Daniel Rivarola, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a las elecciones internas que afrontará el PJ en las próximas semanas.

«Yo creo que desde 2009, que creo que fue la última interna que tuvimos abierta y popular, con varias listas, no hemos podido repetir esa situación muchos años por el partido cerrado y guardado; en el 2013 nos dejaron a la puerta con una suspensión de elección cuando llegamos a la junta electoral con una lista completa para presentarnos; en el 2016 se convoca y otro sector del peronismo presentó lista y, porque le faltaban unos compañeros para el congreso, no lo dejaron participar y, obviamente, nuevamente hubo una única lista, que quedó como tal, y hoy se vuelve a repetir la historia”, recordó Rivarola.

«Estamos trabajando conjuntamente con otras unidades básicas con otras agrupaciones y de las tres ciudades, me ha tocado a mí hablar porque, normalmente, hablo siempre del justicialismo, estemos en elecciones o no”, indicó, y agregó: «Hoy nos volvemos a encontrar de nuevo por esta situación, tenemos un cronograma que fue aprobado de forma virtual, por un congreso, que tenemos la información que fue informada a la justicia electoral y que le dio el aval, pero al ser un congreso virtual estaba reducido nada más que a los congresales, cuando la historia del peronismo habla de los congresos con los congresales y con el público peronista, y eso no se pudo dar en ese contexto”.

“Se hicieron algunas modificaciones a la carta orgánica y se aprovechó también para, justamente, aprobar un cronograma electoral y una junta electoral en ese mismo momento, y a partir de ahí empezaron a establecer el cronograma”, refirió.

Además, resaltó: «El cronograma arrancó hace un tiempo con la necesidad de presentación de los padrones provisorios y definitivos, situaciones de la que todavía no tenemos conocimiento, el 2 de noviembre era el periodo para presentar apoderado de lista, que fue cuando iniciamos nosotros el proceso, y con esto de la pandemia y los decretos de imposibilidad de reuniones, se está haciendo todo de forma digital».

“Ahí empieza el conflicto, porque enviamos un mail el día lunes al mediodía, con la información de los apoderados, el nombre de la lista y el número que pretendíamos, y recién en el día de hoy jueves nos confirman, y esto es, obviamente, después de haber agitado el árbol, como quien dice, para ver si cae alguna fruta”, sostuvo, y añadió: «Nos informaron de que nos van a mandar por mail los padrones, que todavía no los tenemos, nos informaron de que hay una aplicación, que ya sabíamos, para los avales de la lista, una aplicación compleja, porque la tienen únicamente las listas autorizadas y nosotros, a cuatro días a la semana no tenemos esa autorización, una aplicación compleja porque aparentemente, aparentemente digo porque no tenemos la documentación, ya hay una lista presentada, esa lista está repartiendo la publicación desde el día sábado, o sea dos días antes de la inscripción de los apoderados, donde la referencia de esa lista es Walter vuoto como candidato a presidente, pero si uno quiere ver la lista no la tiene nadie, yo por lo menos no la tengo y tampoco creo que la tenga nadie”.

«La junta electoral es la autoridad legal establecida por el congreso, avalado legalmente ante la justicia electoral, tenemos entendido que se designó como presidente de la junta electoral a la doctora Bertone y como secretario una persona de quien hemos tenido el número celular, lo hemos llamado y le mandamos mensajes y no no ha contestado”, agregó, y analizó: «Todo es contrarreloj, porque el 16 de noviembre tenemos que presentar las listas con los avales y, en la modificación de la carta orgánica realizada en este último congreso, pusieron que la lista que no cumpla con los requisitos de completar los avales no puede participar, además la carta orgánica establece un porcentaje de avales de acuerdo al padrón y al distrito a representar, pero si no tengo el padrón no puedo saber cuántos avales son tampoco”.