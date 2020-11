Avanzan las causas iniciadas en Río Grande por violación de cuarentena

El Juez de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte, Daniel Cesari Hernández, se refirió a las tres causas iniciadas contra vecinos de Tierra del Fuego que incumplieron el decreto presidencial de aislamiento. Vale recordar que la violación de la normativa prevé una pena de hasta seis a 2 años de prision y ya generó embargos y multas en casos de conocimiento público a nivel nacional.

Según explicó el magistrado, se trata de tres casos que abarcan “desde personas que se juntaron a comer un asado, hasta una persona que tenía que permanecer en un domicilio, pero se fue a bañar a otra casa de una amiga”. “El caso de la señorita fue el primer procesamiento que se había dado en la isla, fue por violación de cuarentena, y esa causa ya está elevada a juicio por violar las normas del Estado para impedir la propagación de una pandemia”, comentó el juez.

“Después tuvimos otra causa de ocho imputados por violar la prohibición de reuniones sociales, esas ocho personas ya están procesadas, el procesamiento ya está firme y ya estamos terminando en cualquier momento, también se puede decir que está terminada la instrucción”, señaló Cesari Hernández, y agregó que “estos procesamientos quedaron firmes, no fueron cuestionados y ya estamos en cualquier momento en condiciones de que la causa esta también sea elevada a juicio”.

La tercera acción legal iniciada donde se dictó el procesamiento de dos personas pero se excluyó a otro participante que estaba cuestionado inicialmente, debido a que una discapacidad motriz generó que se interpretara que no pudo trasladarse por sus propios medios.

“En esta causa, aproximadamente hace un mes o un poco más quizás, se encontraban señaladas tres personas -detalló el funcionario judicial-, una de esas personas es una persona con discapacidad y, en virtud de su discapacidad, que es incluso motriz, y se trata de un hecho donde se le imputa también la violación de la cuarentena, yo tomé la decisión, en este caso, de notificar de derechos y garantías a dos personas, y a esta persona con discapacidad motriz no hacerlo porque, por su condición, el egreso de la vivienda no lo hizo por sus medios, sino que fue retirado de la vivienda, porque no estaba en posibilidad de caminar”.

“Si bien inicialmente eran tres personas que debían estar encuarentenados y que estaban fuera de su domicilio, lo cual fue constatado por personal policial, el Juzgado entendió que únicamente correspondía a las personas que podían movilizarse”, expresó Cesarí Hernández, teniendo en cuenta que “esa es una causa que está iniciada y que estamos a la espera de la testimonial de todo el personal policial, porque estamos realmente iniciando esta causa”.