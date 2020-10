Pensando en los otros: Una joven solidaria repartió alimentos no perecederos

Geliana decidió repartir alimentos no perecederos para alguna familia que lo necesitara. La joven es peluquera y estudia en la Marina Mercante, trabajó a domicilio de forma intermitente durante la pandemia y se encuentra desempleada.

Pensó en el resto de los vecinos que deben estar en la misma situación y, al observar la repercusión que tuvo su publicación en las redes sociales, la mujer dividió los insumos que le sobraban y los repartió en partes iguales.

“Veo que hay muchas necesidades, yo estoy sin trabajo, tengo a mi bebé de 2 añitos, y justo estaba ordenando la casa, y me encuentro con que tenía bastante mercadería, entonces dije por qué no lo regaló -comentó Gelina-, hay personas que realmente lo deben estar necesitando y, con tantas publicaciones que veo de gente que veo que pide trabajo, hice una publicación en Facebook, y me empezaron a hablar”.

Para dejar un mensaje esperanzador, la vecina envió en cada bolsón una frase motivadora. Comentó que “idea era darle a una sola persona, pero cómo fueron varias las personas que me hablaron, lo que hice fue armar distintas bolsitas, con un poquito de cada cosa que tenía, y se me ocurrió también ponerle una frase para que sea más llevadero, porque como estamos en pandemia y con el tema de la higiene y esas cosas, no iba a poder tener tanto contacto con esas personas, así que elegí una frase en una bolsita y se lo lleve”.

La mujer de 27 años, redactó en lapicera, de puño y letra la frase “El sol sale para todos, no te rindas”. “La verdad es que estamos pasando por un momento tan complicado y hay veces que, con el tema de la pandemia, uno está encerrado y empieza a pensar cómo hacer para generar plata para comer”, expresó Gelina.

“Me alcanzó para cuatro bolsas solamente, lo que sí que varias mamás me pidieron si tenía leche -agregó la vecina solidaria-, entonces como no quería darle una leche a una sola, porque en realidad tenía un paquete de leche, lo que hice fue abrir el paquete y ponerlo en bolsitas, un poquito para cada uno, y, cuando se lo di, le explique porqué se lo daba, que esperaba que le sirva y que lo hacía de corazón”.

El desempleo en pandemia

Gelina mencionó que antes del aislamiento estaba estudiando en Ushuaia la carrera de Marina Mercante, pero el inicio de la cuarentena la obligó a regresar a Río Grande. Pudo efectuar algunos trabajos de peluquería a domicilio, pero destacó que, debido a las restricciones de circulación y la organización para el cuidado de su bebé, continúa buscando un empleo.

“Yo soy peluquera y hago trabajos a domicilio, y me tuve que manejar con los días que correspondía salir y ver si mi tía o mi prima, que son los únicos familiares que tengo acá, y un tío más, que me lo cuiden a mi bebé, para que yo pueda ir a trabajar, porque estamos en pandemia pero hay que comer, hay que vivir, entonces, también estoy yendo entregar currículum a la mañana, mandando por correo, y pienso que algún día me van a llamar para trabajar y eso va a ser para mí la salida del sol”.

“A mediados de marzo había ido a Ushuaia para estudiar en la Marina Mercante, porque soy mamá soltera y estoy actualmente desempleada, más que hacer mis trabajos de peluquería, y decidí esta oportunidad de ir a estudiar para poder darle un futuro a mi hijo y a mí”, comentó la joven.

“Me tuve que volver porque pasó esto de la pandemia, estaba estudiando en la Prefectura, tuvieron que cerrar y así me tocó hacer todo lo posible también para venir, porque lo había dejado acá a mi bebé para yo poder ir a estudiar, porque el curso era por la mañana y no tenía nadie allá -expresó la vecina-. Me fui con un mes de alquiler y 1.500 pesos para comer, y me dije: Tengo que conseguir un trabajo sí o sí, para seguir pagando el alquiler dónde voy a estar para poder estudiar y recibirme”.

Actualmente, la joven madre realiza el curso de Prefectura Naval de manera virtual, pero sigue en búsqueda de un empleo en el ámbito privado. Su teléfono personal es 296-409336. “Agradecería a cualquier persona que se quiera comunicar, tengo el secundario terminado, tengo todas las ganas de trabajar y necesito el trabajo como muchas personas seguramente lo deben estar necesitando”, señaló.

La humildad de la gente

Una vez que Geliana publicó en Facebook el aviso de que entregaría un bolsón de alimentos no perecederos fue “mucha gente” la que se comunicó con ella. Precisó que “al principio pensaba solamente en una bolsa con todas las cosas que tenía, pero como fueron tantas las personas que me hablaron y, es más, todavía sigo hablando con algunos”.

En ese sentido, sostuvo que “por ejemplo una chica me decía que necesita harina para hacerle pan a su hijo y que a cambio me daba lenteja y, justamente, me quedó un paquete harina, así que lo voy a llevar pero que a cambio le dije que no quería nada, que me conformaba con que a ella le alcancé o le sirva para vivir”.

Entrevista difundida en ((La 97)) Radio Fueguina el 28/10/2020

Entrevista: Marita Romero

Redacción: alejandro Romero

