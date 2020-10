A partir de las 18 horas y a través del Facebook de la Agencia Municipal de Juventudes, Deporte y Cultura (@JovenesDeporteyCulturaRGA) y Twitch, se transmitirá la ‘Gamerween’. Es una de las propuestas del Municipio de Río Grande en el marco de las celebraciones por Halloween, una de las fiestas con más adeptos en el mundo.

Se jugarán videojuegos, a saber: Left For Dead 2, Counter Strike 1.6 Modo Zombie y Among Us, con los presentes que deseen sumarse. Asimismo, habrá presentaciones de Cosplay y sorteos de juegos.

Cabe destacar que esta novedosa propuesta es organizada entre la Agencia Municipal de Juventudes, Deporte y Cultura RGA; Espacio Tecnológico RGA y GADFU (Gamers del Fuego).

