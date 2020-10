La Ministra de Salud analizó la situación epidemiológica de Tierra del Fuego

Durante la extensión del parte epidemiológico de la provincia, la Ministra de Salud dijo que “a pesar de la complejidad de la situación, hasta el momento se ha podido atender a todos los pacientes”. Remarcó la importancia de que “hagamos el esfuerzo entre todos para disminuir la velocidad de transmisión del virus y, consecuentemente, el número de contagios y la ocupación hospitalaria”.

La ministra de Salud de la Provincia, Judit de Giglio, brindó el parte ampliado de ayer y precisó que actualmente son 11.063 los casos confirmados en Tierra del Fuego, en lo que va de la pandemia de coronavirus.

De esa cantidad, dijo que 8866 pacientes ya están recuperados de la enfermedad y que “los casos activos en Ushuaia ascienden a 760, en Río Grande son de 1.300 y en Tolhuin 1”.

Respecto a la situación hospitalaria, indicó que “tenemos un alto porcentaje de pacientes internados” y precisó que a la fecha hay “40 pacientes en Sala General del Hospital Regional Río Grande, 18 en Terapia Intensiva con requerimiento de Asistencia Respiratoria Mecánica, y 10 en el Albergue Municipal. En el CEMEP hay 12 pacientes internados en UTI (todos con ARM) y otros 6 pacientes en Sala General”.

Respecto al Hospital Regional de Ushuaia, dijo que existen “26 pacientes internados en Sala General, 11 en Terapia Intensiva (10 con ARM) y otros 5 pacientes que se recuperan en el Polo Sanitario”.

La titular de la cartera sanitaria fueguina lamentó el fallecimiento de 3 nuevos pacientes, 2 de la ciudad de Río Grande y 1 de Ushuaia.

Por otro lado señaló que “si bien la situación hospitalaria es compleja, porque hay muchos pacientes internados, hasta el momento se ha podido atender a todos los pacientes”.

De todos modos indicó que “el personal sanitario vive una situación diferente porque todos los días llegan a nuestros hospitales vecinos con requerimiento de oxígeno y con necesidad de ser internados”.

En ese marco insistió en el hecho que “por más que estemos cansados, es muy importante que hagamos el esfuerzo entre todos para disminuir la velocidad de transmisión del virus y, consecuentemente, el número de contagios y la ocupación hospitalaria”.

En cuanto a los insumos, manifestó que “si bien en algún momento, al inicio de la pandemia, fue muy difícil de conseguir algunos los elementos de protección personal, en este momento no hay dificultad para adquirirlos”.

A su vez dijo que “no es sólo contar con respiradores sino también todo lo que acompaña el tratamiento; por ejemplo, drogas para sedar al paciente” reconoció que “hay una dificultad a nivel nacional”, pero que “la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) está trabajando en ese asunto, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, con la adquisición de principios activos para estas drogas que se requieren en la Terapia Intensiva”.

Además observó que “si bien el costo de los medicamentos es muy alto y ha aumentado mucho en los últimos meses, nuestro inconveniente en este momento no es el recurso financiero sino el hecho que no hay disponibilidad de este tipo de drogas en el mercado y por ello no se pueden comprar”.

En ese marco dijo que “en todo el país se remplazó esos principios activos por otro tipo de drogas y desde el Ministerio de Salud de la Nación se nos informó que en las próximas semanas podremos nuevamente contar con un stock suficiente de este tipo de insumos hospitalarios para manejarnos”.