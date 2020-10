Impulsan ropero comunitario para ayudar a madres vulnerables

La red nacional de ayuda para mujeres lleva adelante una colecta de ropa para madres en situación vulnerable. Se reciben donaciones de todo tipo en el ropero comunitario destinado a las futuras madres, en su mayoría jóvenes.

Las donaciones se juntan en la vivienda Nancy Peronase, ubicada en Monte Independencia N° 581, del barrio El Mirador. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al teléfono 2964-15539588.

“Hemos habilitado un espacio donde recibimos la donación para poder brindar a aquellas mamás que están transitando un embarazo inesperado o vulnerable por distintas situaciones, para poder suplir la necesidad del bebé por nacer”, mencionó Peronase.

Si bien se reúne y se refacciona ropa, se aceptan otros insumos necesarios como óleo calcareo, algodón y pañales. “También recibimos ropa para sus hermanitos más grandes o para la misma mamá, o sea, no solamente ropita de bebé, sino que tratamos de cubrir las necesidades de esa mamá, con este embarazo inesperado o vulnerable”, remarcó vecina.

“Yo tengo en mi casa habilitada una pieza para poder juntar esa ropa que está en buenas condiciones”, expuso la referente, y agregó que “tenemos gente que nos ayuda para poder lavarla, coser lo que le falte un botón o esté descosido”. Incluso algunas personas aportan mantas o escarpines tejidos por ellos mismos.

“Lo más necesario son los pañales, un pañal, media bolsita abierta, lo que sea, todo sirve porque realmente es lo que más ocupa un bebé y ropita de recién nacido, por qué hay mamás que son adolescentes a la que estamos conteniendo, y más en esta situación donde hay falta de trabajo, donde al ser menores de edad no les brindan el trabajo que necesitan”., destacó Nancy Peronase en declaraciones a la ((97)) Radio Fueguina.

A su vez, la integrante de la red nacional de ayuda a las mujeres, comentó que empezó a desarrollar esta actividad solidaria luego de haber superado momentos difíciles durante su embarazo: “En mi caso, yo he transitado en embarazo vulnerable con mi primer hijo, entonces sé muy cerca lo que es pasar este tipo de cosas; más que nada por eso y porque donde yo estoy trabajando ahora trabajo con mujeres que están todo el tiempo viviendo este tipo de situaciones por falta de algún compañero que le haga un acompañamiento, que se quedan sin trabajo, que realmente no esperaban ese embarazo y no saben cómo afrontarlos solas”.