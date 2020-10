INTA: Entregarán turnos para retirar las semillas del ProHuerta

Desde el programa ProHuerta, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), anunciaron que se comenzará este miércoles a otorgar turnos para la entrega de semillas. Se recibirán los pedidos de 9 a 16 horas y se determinará un día y horario, según las pautas de circulación, para que los vecinos pasen a retirar su paquete de semilla.

La referente de la actividad en Tierra del Fuego, Susana Aressi, expresó que “estaremos dando turnos para recién el lunes próximo, el lunes 2 de noviembre, ahí arrancaríamos con la entrega específicamente, pero con turnos espaciados, porque no queremos que se amontone la gente, ni que haya ningún problema”.

Los interesados se pueden comunicar a los teléfonos 2964-421196 y 2964-422449, donde dos empleados del sector organizarán la mecánica de entrega de semillas. “Es todo un tema, la primera entrega fue también cómo vamos a hacer ahora, con turnos telefónicos, siendo que seguimos con la normativa a través de la circulación con los números de dni”.

“Nos asesora el Comité Operativo de Emergencia y tenemos normativas monitoreadas por las que nos tenemos que regir y queremos que no haya ningún problema, ningún contagio”, expresó la técnica del INTA, y agregó que “como no está abierta la agencia, no nos permiten abrir todavía la oficina, así que vamos a estar dos personas atendiendo los teléfonos en ese momento”.

“Ellos van a llamar, nosotros le damos el día y horario que se tienen presentar en el INTA y, directamente, armaremos una ventanilla -precisó Aressi-, desde esa ventanilla tomaremos sus datos y de ahí en más ya le hacemos la entrega, no va a ser más que eso, un segundo nomás, que va a tomar, por eso la organización previa”.

Entre las semillas del paquete que se brindará a los vecinos, se destacan hortalizas de hoja, como lechuga y acelga, y las de raíz (remolacha, zanahoria, rabanitos), habas y arvejas, y semillas aromáticas, como las de perejil; teniendo en cuenta que en el kit se incluirá también cebolla y una variedad de flores.