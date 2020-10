Gobierno le respondió a Clementino: «Me da pena que se use la industria fueguina para hacer política»

El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego no se quedó con los brazos cruzados tras las duras críticas de Gabriel Clementino, el ex funcionario bertonista que acusó a los funcionarios actuales de hacer silencio ante el próximo vencimiento de la Ley 19640.

En este caso el encargado de salir al cruce de Clementino fue Juan Ignacio García, secretario de Industria del Gabinete de Melella, quien señaló que se está intentando «usar políticamente» una situación apremiante para todos.

«A mi me da mucha pena lo que hacen, me da pena que se use el subrégimen industrial y la industria fueguina para hacer política porque hay 10 mil familias que viven de la industria y no se merecen que nadie azuce fantasmas», disparó García.

Estamos haciendo un trabajo serio, los representantes de los trabajadores y de las empresas lo saben. Venimos manteniendo diálogo con todos; todos queremos que esto se resuelva cuanto antes, pero la agenda del año, con todo lo que está pasando, no la marcamos nosotros», indicó, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

«En ese marco, igual estamos avanzando. Algunas definiciones van a tomar un poco más de tiempo y es lo normal. Hoy se están definiendo cuestiones muy inmediatas», resaltó, aunque se mostró esperanzado: «La prórroga va a suceder, va a pasar. Si alguno, mientras tanto, lo quiere usar para hacer ruido político, es lamentable. Nosotros seguimos trabajando en lo que tenemos que hacer»