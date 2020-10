Se viene una temporada de pesca con protocolos y controles 

En la previa del inicio de la temporada de pesca, el Comité Operativo de Emergencia evalúa el protocolo presentado para la actividad, que se dará a conocer en los próximos días. Las salidas deberán realizarse únicamente con los convivientes, se incrementarán los controles de licencias y habrá que firmar una declaración jurada asegurando no presentar síntomas.

El propietario de Anglers Aventuras Fly Shop, Peter Pereyra, mencionó que “había que cumplir de con esto del protocolo, que es cómo nos vamos a tener que desenvolver los que vayamos a pescar a los ríos, lagos y lagunas de la provincia, en el sentido de mantener todo lo nuevo que hemos aprendido a mantener en este tiempo”.

Entre las medidas básicas, Pereyra señaló “el distanciamiento social, no compartir mate, café, ni nada, al saludarnos mantener la distancia, no compartir equipos, ya que los equipos de que pescas son individuales, ya sea tanto ropa como cualquier otra cosa, y en el caso de acceder en alguno de los cotos de accesos gratuitos, como El Tropezón, por ejemplo, mantener la distancia, y no realizar aglomeración de gente en la tranquera de ingreso”.

A su vez, en los ingresos a los lugares habilitados se tomará una declaración jurada y se fiscalizarán las licencias. “Va a haber ahí gente que va a estar tomando las medidas de higiene necesarias -remarcó el pescador-, se va a completar una declaración jurada de que no tienen fiebre, de que no tienen síntomas y otras cosas, lo habitual que se hace en muchos lugares ahora dónde puede haber cierta acumulación de gente por un período corto”.

Según explicó Pereyra, es importante difundir que “el protocolo provincial nos exige hoy trasladarnos solamente con los convivientes, no podemos ir con el vecino, con el amigo con otra persona y, lamentablemente, cada uno se va a tener que mover con su vehículo, hay que cumplirlo por el bien de todos”.

“Después, en el río, es la actividad más natural que podemos llegar a realizar, tiene mucho distanciamiento social, es de las más seguras, al igual que la pesca de costa, uno está con su propio equipo, esperando el pique, y es la conexión entre vos, el río y el pez”.

Los detalles del protocolo y las pautas para el desarrollo de la actividad se darán a conocer en los próximos días por las autoridades, pero el referente de Anglers Aventuras adelantó que el costo de la licencia será el mismo de años anteriores y que la temporada se llevará adelante con más controles.

“Lo que sí tenemos confirmado oficialmente, por las reuniones que hemos mantenido, que la temporada se va a habilitar del viernes 30 de octubre, eso va a salir oficializado cuando esté la resolución firmada”, remarcó Pereyra, y agregó que “otra cosa que nos confirmaron es que no va haber aumento, va a ser igual que el año pasado, que ya el año pasado no hubo aumento”.