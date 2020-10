Pañuelos Amarillos: «Hay más de 250 casos de abusos sexuales sin resolver en Río Grande»

Tras la masiva convocatoria que tuvo lugar en el día de ayer y que fue organizada por el movimiento Pañuelos Amarillos, una de las caras visibles de este espacio, Florencia Coldorf, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina.

Tras agradecer el acompañamiento de la comunidad, que este domingo dio muestras de empatía, solidaridad y acompañamiento, Florencia relató el comienzo de este espacio que cada vez pisa más fuerte a nivel nacional.

«Esto comienza en Tucumán, con Colomba Nazca; ella empieza en Pañuelos Amarillos y hoy funda esto que es Pañuelos Amarillos», recordó, y añadió, en lo personal: «A mí me toca muy de cerca esto de los abusos sexuales por mi hijo que también fue víctima de abuso».

«No somos solamente cinco, somos las caras visibles», señaló en relación a las principales referentes de Pañuelos Amarillos y quienes organizaron la movida de ayer, todo con el objeto de visibilizar las injustificadas demoras para esclarecer delitos de índole sexual: «Hay casos de entre 4 y 5 años de madres que aún esperan justicia por sus hijos».

«Todo el tiempo nos encontramos con personas que se animan a hablar por esto. En mi momento me tocó sentirme tan sola, porque es muy fuerte vivir esto en carne propia. Por eso la idea es que no sientan que están solas, no desde lo legal, sino desde lo humano», indicó. «Y en lo legal cuando alguien no tiene la posibilidad de tener abogado, hacemos que directamente se comuniquen con Colomba Nazca para que los guíe en lo legal. Enseguida, automáticamente ella los guía para que sepan cómo hay que accionar».

«Nosotros les decimos a todos que se animen a denunciar», resaltó y se refirió a la escandalosa cifra de detenidos por delitos vinculados a los ataques sexuales que existen en Tierra del Fuego: «Lo alarmante no es los que están presos. lo alarmante es que hay más de 250 casos de abusos sexuales sin resolver; son abusadores y violadores que están libres en Río Grande».

«Estamos hablando de casos con Cámara Cesell positiva y con procesamientos: pasan los años y no pasa nada», disparó, y añadió: «Y son 250 casos que conocemos, porque después hay casos de mamás que se comunican con nosotras y no tienen realizada ninguna denuncia. Hay un promedio de dos personas por día que se comunican con nosotros y que no han hecho denuncias».