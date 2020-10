“La soledad”: Magnífica intervención urbana teatral en Ushuaia

Tres músicos abren el camino tocando Moonlight de Beethoven, todos los actores y músicos visten un overol blanco, con símbolos de cruces rojas, portan máscaras antigas. Un personaje vestido atávicamente sobresale del resto, carga en sus brazos un cuerpo visiblemente débil, enfermo. Detrás dos actores portan una pancarta que reza: “Sólo no puedo, solo no podés, solos no podemos”.

Con la Dirección de Mauricio Flores y la producción de Cecilia Vaca, el Grupo de Teatro independiente Lo-eventual salió a la calle para realizar su primera intervención Urbana Teatral.

“En estos tiempos donde los cuerpos han quedado aislados y nos habita un profundo estado de soledad…salir a la calle nos brinda una hermosa sensación de Esperanza” expresó Mauricio Flores, coordinador general del trabajo.

“El ritual del Teatro, tal como lo vivíamos, no va a volver” comentó Cecilia Vaca, actriz y productora de Lo-eventual y agregó, “la calle es el territorio escénico, es el lugar donde podemos expresarnos”.

La intervención realizada este sábado 24 de octubre a las 17:00 en el Paseo de las Rosas es la primera de cuatro que viene elaborando el grupo de teatro. “Cada una se presentará durante tres sábados seguidos en diferentes lugares de la ciudad”, explicó Mauricio.

“El público nos seguía, nos sacaba fotos, filmaba con sus celulares, disfrutando esta irrupción escénica, pero también en el otro extremo, alguien pasó y nos gritó – vayan a trabajar vagos – ese pensamiento social sobre las manifestaciones culturales es algo que llevará tiempo desarraigar de la sociedad, porque hacer teatro es un trabajo, tocar un instrumento, desarrollar cualquier disciplina artística, es trabajo” y “lógicamente no podemos dejar de decir que el campo cultural se encuentra en estado de emergencia, no es valorado, ni considerado como trabajo y en estos tiempos está herido de muerte”.

“Nuestra propuesta es pensarnos, alentarnos a no abandonarnos, a encontrar juntos un sentido. Mucha gente querida está muriendo… mas que nunca hay que cuidarnos y desalojar la indiferencia y la soledad de nuestros cuerpos”

En esta primera intervención participaron como músicos: Juan Lapertosa en Saxo; Catalina Flores Olivera en Acordeón y José Mangiafave en percusión. Las actrices y actores fueron: Cecilia Vaca, Fernanda Gonzales, Facundo Viana, Benjamín Flores Olivera. El acompañamiento en la parte técnica y seguridad estuvo a cargo de Nicolás Ojeda, Renata Bonetto, y en Fotografía Luciana Mestre junto a María José García.

Colaboración: Mauricio Jesús Flores (texto e imágenes)