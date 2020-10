Chicos que crecen: Flicka, la música, inspiración para la vida 

Luciano Fried (Flicka) nació en el año 1999 y lleva la música como una elección existencial. Seguro de su convicción artística, divide su vida con el estudio de Psicología en Córdoba. Durante su crecimiento en Río Grande, asistió a la escuela 8, la EPEIM y el CIERG.

El próximo 9 de octubre lanzará a través de la web un nuevo tema, llamado “Tiempo”, con imágenes de un videoclip grabado en las sierras cordobesas. A su vez, mantiene el entusiasmo por la difusión de la canción “Sin frenos” en el marco de un emprendimiento vinculado al cuidado del medioambiente, que ya casi alcanza las seis mil reproducciones en Youtube.

La familia y crecer

Lo importante es nunca olvidarse del origen: “Yo estoy completamente agradecido de mi familia, principalmente mi papá y mis hermanos, desde chiquito era “cantante de baño”; me decían ‘tenés que ir a profe de canto’. Nunca fui, pero siempre fue algo que practiqué todos los días, le metía, cantaba lo que venía y con el tiempo va subiendo esa habilidad, mostrando un poco más de vos a través de la melodía”.

Fiicka se convirtió en un concepto de desarrollo personal y artístico: “Cuando eres chico era una actitud distinta, había timidez todavía, ciertos valores que no me permitían a mí y expresarme, romper ese miedo y hacerme frente de los demás, pero va pasando el tiempo y vas buscando actividades que dejan salir de la zona de confort en algún punto”.

Las vueltas de la vida

El joven está de paso por la isla, llegó el 3 de septiembre, realizó la cuarentena de 14 días como dictaba el protocolo del momento y su llegada fue especialmente organizada para asistir al cumpleaños de 60 años de su padre pero pronto volverá a Córdoba para continuar la carrera de Psicología.

Tener en claro los objetivos para continuar enfocado en el trabajo diario: “Hoy en día estoy transitando una carrera y a la vez estoy haciendo música al mismo tiempo, buscando ese balance, entre el estudio y a la vez con crear contenido y expresar lo que soy”.

La historia del nombre Flicka es simple y concreta: “Estábamos hace 4 o 5 años en la escuela, de recreo, salió la idea de hacer una competencia entre amigos, agarramos una hoja y empezamos a anotar cómo sería llamado cada uno y ahí surgió la palabra Flicka, de la nada, no sé cómo cayó, y hoy en día me identifica realmente ese nombre, así que va a seguir, lo tomé y se podría decir que me identifica”.

“Los temas, las letras, son de mi autoría, y la idea también, con las melodías es enfocarse e intentar crearla, porque vos podés sacar melodías de YouTube, pero mi enfoque es crear música desde el inicio, desde la base digamos, desde la melodía hasta la letra, como que sea un todo más que sólo la letra”.

El regreso a la universidad

En la universidad le va bien, relata. Pero sabe que lo suyo son las canciones, letra y melodía de arte urbano en expresión moderna del hip hop y otros ritmos del estilo. Sus videos cortos de instagram y canciones en Youtube, de alta calidad audiovisual, con fragmentos de las líricas simples y expresivas, denotan cierta búsqueda de contar como en un fluir de pensamientos.

“Estoy regularizando todas las materias, ya en octubre arrancan los parciales, así que metiéndole lectura e incorporando la información. En mi vida está primero la música, sólo que lo hago desapegadamente, con la intención nomás de mostrar justamente lo que pienso, pero no estoy pendiente de los resultados, simplemente hacer, y a la vez estudiar y vivir la vida, y disfrutar a pesar de las subidas y bajadas, que todos tenemos justamente porque somos humanos”.

Entrevista: Marita Romero

Redacción: Alejandro Romero