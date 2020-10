Demoledora respuesta de Castiglione a las críticas de Clementino por la 19.640

“Hoy se rasgan las vestiduras pero cuando tuvieron que actuar no actuaron”, deploró la ministra de Producción e Industria, Sonia Castiglione, en respuesta a críticas del exfuncionario de Bertone, Gabriel Clementino.

Clementino, que ocupó cargos en las gestiones de Jorge Colazo, Jorge Martín, Fabiana Rios y Rosana Bertone, quedó fuera del equipo de funcionarios elegidos por Gustavo Melella y -desde el llano- reapareció con polémicas declaraciones al respecto del próximo vencimiento de la Ley de Promoción Económica de Tierra del Fuego.

Tras criticar a diversos sectores como la UOM o al diputado Matías Rodríguez, Clementino (en declaraciones que cita el diario Provincia 23) habló de la supuesta “inacción” del gobierno provincial a la hora de gestionar la prórroga de la promoción.

Notoriamente molesta por la acusación, Castiglione consideró que la preocupación del exfuncionario bertonista “es una sorpresa”, a partir de “estuvo en la gestión anterior, incluso en línea con la gestión del gobierno nacional, en el mismo espacio político que destruyó la industria de Tierra del Fuego y no alzó la voz ni una sola vez”, por la defensa de la ley de Promoción.

Pese al silencio de Clementino frente a los atropellos de Macri, “hoy están preocupados por el trabajo que –según ellos- no se está haciendo por la prórroga”, rechazó la funcionaria.

Al defender el trabajo que se está haciendo por la prórroga del régimen desde el gobierno provincial, Castiglione aclaró que “nuestra costumbre es no salir a vender humo, pero no quiere decir que no se esté trabajando”. “Hacemos los anuncios cuando tenemos cosas concretas, tangibles”.

Según se ha dejado trascender desde el gobierno provincial, se está discutiendo con funcionarios nacionales e incluso con potenciales inversores, distintas alternativas de rediseño de la Promoción. Al respecto, Castiglione -quien está al frente de las mesas de discusión- admitió que es posible “que no le conste a Clementino que hay una mesa de trabajo, que se está avanzando muchísimo con diputados y senadores a nivel nacional para poder frenar la disminución de impuestos internos para que la industria siga siendo competitiva frente a la importación”.

“Le estamos dando un formato mucho más virtuoso a esta prórroga para que no haya vulnerabilidad en el sistema, que no lo hagamos público no quiere decir que no estemos trabajando, así que le pido que no se preocupe, que sí estamos trabajando”, tranquilizó la ministra.

Volviendo a los reproches contra el exfuncionario, Castiglione le enrostró que “el decreto de Macri (que modificó los aranceles a las importaciones) no fue cuestionado en su momento”. “Hoy se rasgan las vestidura pero cuando tuvieron que actuar no actuaron”, lamentó.

“Se necesita un poco más de responsabilidad a la hora de salir a decir algunas cosas, le voy a pedir por favor que respete el trabajo que estamos haciendo”, reclamó, finalmente.