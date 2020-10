“Preocupa poder darles cobertura a todos”, dijo la directora del Hospital Río Grande

La directora General del Hospital Regional Río Grande, Dra. Viviana Müller, detalló el trabajo y las dificultades que se viven en el nosocomio. Señaló la preocupación que genera el índice de contagios debido a la cantidad de camas disponibles, ya que hay días donde la ocupación está al 100%. Además, comentó que hay un profesional de salud en terapia intensiva por COVID-19, aunque el resto de los trabajadores contagiados dentro del hospital se encuentran transitando la enfermedad en sus domicilios.

“El limitante nuestro son las camas para darle una atención adecuada, primero eso, después la medicación”, explicó la doctora, y agregó que “se hace muy dificultoso conseguir la medicación, porque está todo el país requiriendo la misma medicación y los laboratorios, algunos productores, no dan abasto con la producción”.

“Hay falta de drogas o principios activos que son importados, o medicamentos que se importan y, por ahí, también son requeridos en otros países, entonces también está complicado el tema de la importación”, mencionó la médica.

Müller expresó que “se hace muy difícil y es como, día a día, estar en contacto con los laboratorios con los proveedores para poder hacer los pedidos, es bastante complejo, sumado a que también desde lo público, desde la gestión de adquisición de insumos es engorrosa, es burocrática”. “Estamos tratando de hacerlo lo menos burocrático posible, pero tiene también sus días y su trámite administrativo, sumado a que nosotros vivimos a 3.000 kilómetros de los proveedores”, amplió.

“Preocupa poder darle cobertura y asistencia a todos”, remarcó la directora, añadiendo que “eso es lo que me preocupa, eso es lo que me angustia, cómo hacer para, con el recurso humano que tenemos, que somos, poderle dar más cobertura a más gente”.

Así mismo, Müller destacó que”por otro lado, angustia que la gente no toma conciencia de que realmente es un virus muy peligroso, porque las personas que se recuperan después de los 10 o 15 días que tienen el alta, les cuesta mucho recuperar el cansancio que sienten, la capacidad respiratoria, hay un montón de secuelas, entonces eso te da la pauta de que realmente el virus es peligroso, no es que pasaste una gripe y tardas 2 o 3 días y estás bien, no, hay gente que tarda mucho en recuperarse completamente”.

Acerca de la situación del personal de salud contagiado de Coronavirus, la médica subrayó que “tenemos compañeros o médicos, enfermeras y médicas, aislados, o bien por ser contacto estrecho por algún familiar que dio positivo, o bien porque están cursando la enfermedad”. “Tenemos a un solo compañero nuestro del hospital que está internado en la terapia intensiva, ya hace más de 40 días, y es el único que tenemos internado compañero, el resto están todos en sus casas, cursando la enfermedad y algunos que ya están, médicos, sobre todo de la terapia intensiva, que ya están trabajando porque han superado la enfermedad”.

“Se está haciendo un trabajo muy intenso, con gran esfuerzo de todo el personal, si bien los médicos, los kinesiólogos, se llevan el trabajo más pesado, es un trabajo en equipo, en equipo de salud”, comentó Müller, y advirtió que “las enfermeras están sobrecargadas y las mucamas, los chicos de lavaderos, no me quiero olvidar de nadie, los camilleros, los chicos de la farmacia, de laboratorio, de rayos, porque es todo un equipo de trabajo”.

“Quizás no llega todo lo que se vive en el hospital, pero la exigencia que hay, la demanda, los chicos de la guardia, los administrativos, todos, tienen una exigencia tal, que además todo eso lleva a que el personal hace mucho tiempo que está trabajando sostuvo la profesional-, porque en este año casi no se han tomado vacaciones y a este ritmo ya también el cuerpo te lo hace sentir”.

“Tenemos una ocupación altísima, hay días que son el 100% de las camas, no tenemos camas para darle ingreso, por eso muchos también tienen que permanecer en la guardia para más tiempo, para poder darle un Ingreso”, concluyó Müller.